Малую Богданку в Белгороде отремонтируют за 76,4 млн рублей

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Малый проезд проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде отремонтируют. Сумма контракта превысила 76,4 млн рублей. Речь об участке дороги от Белгородского проспекта до улицы Урожайной.
Заявки подаются до 20 февраля. Как следует из технического задания, от подрядчика требуется провести подготовительные работы, установить бортовые камни, отремонтировать асфальтобетонное покрытие, установить дорожные знаки, нанести разметку, отремонтировать тротуары и выполнить озеленение.
Согласно документам, исполнитель приступит к работам сразу после заключения контракта. Завершить ремонт необходимо в срок до 15 июня 2023 года. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации.