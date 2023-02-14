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Малую Богданку в Белгороде отремонтируют за 76,4 млн рублей

14 февраля 2023, 08:14
Фото: 1MI
Ремонтные работы проведут по малому проезду проспекта Богдана Хмельницкого от Белгородского проспекта до улицы Урожайной, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Малый проезд проспекта Богдана Хмельницкого в Белгороде отремонтируют. Сумма контракта превысила 76,4 млн рублей. Речь об участке дороги от Белгородского проспекта до улицы Урожайной.

Заявки подаются до 20 февраля. Как следует из технического задания, от подрядчика требуется провести подготовительные работы, установить бортовые камни, отремонтировать асфальтобетонное покрытие, установить дорожные знаки, нанести разметку, отремонтировать тротуары и выполнить озеленение.

Согласно документам, исполнитель приступит к работам сразу после заключения контракта. Завершить ремонт необходимо в срок до 15 июня 2023 года. Заказчиком выступает управление капитального строительства при городской администрации.

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