Как защитить ребенка от рисков в интернете: онлайн-курс «Ростелекома» для родителей

С приходом интернета в нашу жизнь кардинально изменились многие процессы. При этом обратная сторона любых изменений — риски. Кибербезопасность очень важна, когда мы говорим о том, что происходит в онлайн-среде. Дети и подростки — активные сетевые пользователи, но при этом они более уязвимы, чем взрослые: их когнитивные способности и навык критического мышления только формируется, а потенциальных угроз, подстерегающих в Сети, они не замечают. Поэтому необходимо изучать риски, с которыми столкнуться несовершеннолетние могут столкнуться в интернете, а также методы обеспечения их безопасности в онлайн-среде.