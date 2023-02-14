Испорченное покрытие на футбольном поле в Белгороде заменят весной

Всего между крытым футбольным манежем и центром адаптивного спорта будет три футбольных поля. Два из них уже пригодны к эксплуатации. Одно поле будет тренировочным, а второе — игровым. Также там уже установлены трибуны для зрителей и места для запасных игроков.