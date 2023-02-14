Испорченное покрытие на футбольном поле в Белгороде заменят весной

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Всего между крытым футбольным манежем и центром адаптивного спорта будет три футбольных поля. Два из них уже пригодны к эксплуатации. Одно поле будет тренировочным, а второе — игровым. Также там уже установлены трибуны для зрителей и места для запасных игроков.
Что касается третьего поля, которое находится в непосредственной близости к строящемуся центру адаптивного спорта, вокруг него будет оборудована беговая дорожка. На сегодняшний день уже уложена резина. Но с покрытием поля возникли проблемы. Из 24 рулонов подложки при монтаже было всего две нормальные полосы. Исправить все недочёты должны весной.
Также к этому времени планируется установить видеонаблюдение и турникеты, чтобы обеспечить безопасность.
Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил ставить тепловые пушки, чтобы достроить футбольное поле.