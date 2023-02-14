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Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Испорченное покрытие на футбольном поле в Белгороде заменят весной

14 февраля 2023, 08:58
Фото: Bel.ru
Речь идёт о третьем футбольном поле, которое находится возле строящегося центра адаптивного спорта в областном центре. Из 24 рулонов подложки в нормальном состоянии только две полосы.

Всего между крытым футбольным манежем и центром адаптивного спорта будет три футбольных поля. Два из них уже пригодны к эксплуатации. Одно поле будет тренировочным, а второе — игровым. Также там уже установлены трибуны для зрителей и места для запасных игроков.

Фото: Bel.ru

Что касается третьего поля, которое находится в непосредственной близости к строящемуся центру адаптивного спорта, вокруг него будет оборудована беговая дорожка. На сегодняшний день уже уложена резина. Но с покрытием поля возникли проблемы. Из 24 рулонов подложки при монтаже было всего две нормальные полосы. Исправить все недочёты должны весной.

Также к этому времени планируется установить видеонаблюдение и турникеты, чтобы обеспечить безопасность.

Напомним, ранее глава региона Вячеслав Гладков предложил ставить тепловые пушки, чтобы достроить футбольное поле.

«Делается с большим браком». Гладков — о строительстве футбольного поля в Белгороде
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#Футбольное поле#Брак#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Кристина Семенчук
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