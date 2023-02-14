Глава организации колясочников получил полноприводную коляску от фонда «Поколение»

Трасса инклюзивной иппотерапии будет рассчитана на 20 минут неспешной прогулки. Этого времени вполне достаточно, чтобы ребёнок не переутомился, но получил всё самое важное для лечения: общение с животным, тепло его тела и физическую нагрузку. При этом катание на лошадях для детей с инвалидностью будет бесплатным.