Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Глава организации колясочников получил полноприводную коляску от фонда «Поколение»

14 февраля 2023, 12:17
Фото: "Поколение"
Фонд Андрея Скоча передал руководителю общественной организации инвалидов-колясочников «Мы — вместе» Юрию Карапузову коляску с полным приводом. Последний стал инициатором строительства базы иппотерапии под Старым Осколом.

Иппотерапия — это лечение различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Занятия иппотерапией показаны при заболеваниях костно-мышечной системы, неврологических болезнях, расстройствах психоэмоциональной сферы.

Реализация проекта по созданию первого в регионе клуба инклюзивной иппотерапии идёт с 2021 года. Главным идейным вдохновителем проекта является Юрий Карапузов. На эти цели он получил областной грант и средства спонсоров.

Фото: "Поколение"

Трасса инклюзивной иппотерапии будет рассчитана на 20 минут неспешной прогулки. Этого времени вполне достаточно, чтобы ребёнок не переутомился, но получил всё самое важное для лечения: общение с животным, тепло его тела и физическую нагрузку. При этом катание на лошадях для детей с инвалидностью будет бесплатным.

У новой коляски четыре ведущих колеса. Она может преодолевать 30-градусный подъём по пересечённой местности и по небольшим ступенькам. Она поможет мне, что называется, быть везде — координировать все этапы строительства нашего грандиозного проекта.
Юрий Карапузов

Клуб инклюзивной иппотерапии — часть новой туристической локации, создание которой сейчас идёт возле села Федосеевка Старооскольского горокруга. На территории площадью 5 га также будет база отдыха с водоёмом. Сейчас туда уже проложена дорога и будет оборудована остановка общественного транспорта.

Фонд Андрея Скоча и организация «Мы — вместе» сотрудничают на протяжении шести лет. На средства фонда был оборудован бесплатный тренажёрный зал для инвалидов-колясочников «Здоровейка» и запущено социальное такси в Старом Осколе.

Фонд «Поколение» внимательно следит, чтобы жизнь этих людей была максимальна комфортна. Только за прошлый год 39 белгородцев с ограниченными возможностями получили различные технические средства реабилитации. Сегодня мы видим, что людям с какими-то ограничениями по здоровью вполне возможно осуществить грандиозные проекты по созданию комфортной среды для жизни.
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
Читайте также:
Фонд «Поколение» вручил по 20 тысяч рублей лучшим студентам Белгородской областиНовый автомобиль от фонда «Поколение» пополнил парк соцучреждений Чернянского районаДетсады Губкинского горокруга получили от «Поколения» оборудование для профориентации
#Артем Черненко#Поколение#Фонд Поколение#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом
Сегодня, 12:35
Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком
Сегодня, 08:34
Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
Сегодня, 07:46
На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Сегодня, 13:10
Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов
Сегодня, 12:10
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
Сегодня, 12:58