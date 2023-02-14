Глава организации колясочников получил полноприводную коляску от фонда «Поколение»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Иппотерапия — это лечение различных болезней с помощью верховой езды и общения с лошадьми. Занятия иппотерапией показаны при заболеваниях костно-мышечной системы, неврологических болезнях, расстройствах психоэмоциональной сферы.
Реализация проекта по созданию первого в регионе клуба инклюзивной иппотерапии идёт с 2021 года. Главным идейным вдохновителем проекта является Юрий Карапузов. На эти цели он получил областной грант и средства спонсоров.
Трасса инклюзивной иппотерапии будет рассчитана на 20 минут неспешной прогулки. Этого времени вполне достаточно, чтобы ребёнок не переутомился, но получил всё самое важное для лечения: общение с животным, тепло его тела и физическую нагрузку. При этом катание на лошадях для детей с инвалидностью будет бесплатным.
У новой коляски четыре ведущих колеса. Она может преодолевать 30-градусный подъём по пересечённой местности и по небольшим ступенькам. Она поможет мне, что называется, быть везде — координировать все этапы строительства нашего грандиозного проекта.
Юрий Карапузов
Клуб инклюзивной иппотерапии — часть новой туристической локации, создание которой сейчас идёт возле села Федосеевка Старооскольского горокруга. На территории площадью 5 га также будет база отдыха с водоёмом. Сейчас туда уже проложена дорога и будет оборудована остановка общественного транспорта.
Фонд Андрея Скоча и организация «Мы — вместе» сотрудничают на протяжении шести лет. На средства фонда был оборудован бесплатный тренажёрный зал для инвалидов-колясочников «Здоровейка» и запущено социальное такси в Старом Осколе.
Фонд «Поколение» внимательно следит, чтобы жизнь этих людей была максимальна комфортна. Только за прошлый год 39 белгородцев с ограниченными возможностями получили различные технические средства реабилитации. Сегодня мы видим, что людям с какими-то ограничениями по здоровью вполне возможно осуществить грандиозные проекты по созданию комфортной среды для жизни.
помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.