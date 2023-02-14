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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

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Updated Сегодня, 06:59

Глава белгородской скорой Жиров рассказал о встрече с мобилизованным братом в ДНР

14 февраля 2023, 06:57
Фото: страница Алексея Жирова в ВК
Алексей Жиров приехал в ДНР и помог доставлять пострадавших в больницы Донецка, а затем встретился с военнослужащими и передал им необходимые вещи. Обо всём этом медик рассказал на своей странице в соцсети.
Сюжет
СВО

Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров посетил ДНР и побывал в республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Главврач медучреждения познакомил его с работой центра в условиях, близким к боевым. Поучаствовал Жиров и в доставке пострадавших в больницы Донецка.

Кроме того, белгородский врач встретился с военнослужащими. Им он передал газовые плитки, наборы ключей для ремонта, медикаменты и изделия медицинского назначения, термометры, батарейки для приборов.

Рассказал Жиров и о встрече с двоюродным братом. Его родственника мобилизовали в октябре, он служит в артиллерийской части.

Ранее стало известно, что белгородцы за три месяца перевели 13 млн рублей в фонд поддержки военнослужащих. Большую часть средств потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков, шапок.

Фото: страница Алексея Жирова в ВК
За три месяца в фонд поддержки военнослужащих белгородцы перевели 13 млн рублей
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#Наталья Корявых#ДНР#Белгородская область#Алексей Жиров#СВО#Спецоперация#Медицина#Военные#Скорая помощь#Военнослужащий#Брат#Встреча
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