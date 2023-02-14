Глава белгородской скорой Жиров рассказал о встрече с мобилизованным братом в ДНР

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
Глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров посетил ДНР и побывал в республиканском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Главврач медучреждения познакомил его с работой центра в условиях, близким к боевым. Поучаствовал Жиров и в доставке пострадавших в больницы Донецка.
Кроме того, белгородский врач встретился с военнослужащими. Им он передал газовые плитки, наборы ключей для ремонта, медикаменты и изделия медицинского назначения, термометры, батарейки для приборов.
Рассказал Жиров и о встрече с двоюродным братом. Его родственника мобилизовали в октябре, он служит в артиллерийской части.
Ранее стало известно, что белгородцы за три месяца перевели 13 млн рублей в фонд поддержки военнослужащих. Большую часть средств потратили на приобретение комплектов снаряжений, горелок, термосов, одноразовой посуды, носков, шапок.