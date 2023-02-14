Буцаев: В РФ реально утилизируется 12% отходов

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Издание newsnn.ru пишет, что о данных, предоставленных РЭО российскими субъектами в отчетах, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что доля утилизации ТКО в прошлом году, согласно федеральному проекту “Комплексная система обращения с отходами”, составила двенадцать процентов, что на 4,4 процента больше, чем ранее запланированный показатель.
В РЭО отметили, что, согласно итогам реформы по обращению с отходами, основные показатели федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО” не только были достигнуты, но и превысили ранее ожидаемые. В прошлом году доля направленных на обработку твердых коммунальных отходов составила пятьдесят процентов, что на 6,9 процента больше, чем в 2021 году.