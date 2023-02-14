Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Буцаев: В РФ реально утилизируется 12% отходов

14 февраля 2023, 13:22
Фото: 1MI
В ППК “Российский экологический оператор” назвали информацию о том, что в России перерабатывается семь процентов ТКО, ранее опубликованную в “Известиях”, не соответствующей действительности. По итогам реформы по обращению с отходами в 2022 году реальная доля утилизации отходов составляет 12%.

Издание newsnn.ru пишет, что о данных, предоставленных РЭО российскими субъектами в отчетах, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он отметил, что доля утилизации ТКО в прошлом году, согласно федеральному проекту “Комплексная система обращения с отходами”, составила двенадцать процентов, что на 4,4 процента больше, чем ранее запланированный показатель.

В РЭО отметили, что, согласно итогам реформы по обращению с отходами, основные показатели федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО” не только были достигнуты, но и превысили ранее ожидаемые. В прошлом году доля направленных на обработку твердых коммунальных отходов составила пятьдесят процентов, что на 6,9 процента больше, чем в 2021 году.

Подпишитесь
Третий обстрел за день: ВСУ открыли огонь по населённому пункту под Белгородом
Сегодня, 12:35
Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком
Сегодня, 08:34
Мы уже понесли убытки: подрядчик из Белгорода пожаловался на задержку выплат КМАрудой
Сегодня, 07:46
На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Сегодня, 13:10
Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов
Сегодня, 12:10
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
Сегодня, 12:58