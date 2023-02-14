Буцаев: В РФ реально утилизируется 12% отходов

В РЭО отметили, что, согласно итогам реформы по обращению с отходами, основные показатели федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО” не только были достигнуты, но и превысили ранее ожидаемые. В прошлом году доля направленных на обработку твердых коммунальных отходов составила пятьдесят процентов, что на 6,9 процента больше, чем в 2021 году.