Белгородцы могут приобрести игрушку в обмен на пожертвование для онкобольных детей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В эту субботу, 18 февраля, в Белгороде организуют благотворительную ярмарку игрушек. Состоится мероприятие на Архиерейской, 8 с 10:00 до 16:00. Проведёт его «Святое Белогорье против детского рака». Организаторы обещают, что на ярмарке будут книги, машинки, куклы, конструкторы и многое другое.
Белгородцы смогут дать вторую жизнь игрушкам и оказать финансовую помощь тем, кто в этом нуждается — онкобольным детям. Забрать любую понравившуюся вещь можно будет в обмен на пожертвование. Вход на ярмарку свободный.
Напомним, в конце января в Белгороде проходило другое благотворительное мероприятие — масштабная книжная ярмарка. Её тоже проводили в поддержку онкобольных детей.