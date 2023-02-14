Белгородцы могут приобрести игрушку в обмен на пожертвование для онкобольных детей

В эту субботу, 18 февраля, в Белгороде организуют благотворительную ярмарку игрушек. Состоится мероприятие на Архиерейской, 8 с 10:00 до 16:00. Проведёт его «Святое Белогорье против детского рака». Организаторы обещают, что на ярмарке будут книги, машинки, куклы, конструкторы и многое другое.