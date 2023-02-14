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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Белгородцы могут приобрести игрушку в обмен на пожертвование для онкобольных детей

14 февраля 2023, 08:21
Фото: "Святое Белогорье против детского рака"

Ярмарку игрушек в поддержку онкобольных детей анонсировали в Белгороде

Посетители смогут забрать себе понравившиеся игрушки в обмен на пожертвования. Деньги пойдут на помощь детям с онкозаболеваниями, рассказали в пресс-службе «Святого Белогорья против детского рака».

В эту субботу, 18 февраля, в Белгороде организуют благотворительную ярмарку игрушек. Состоится мероприятие на Архиерейской, 8 с 10:00 до 16:00. Проведёт его «Святое Белогорье против детского рака». Организаторы обещают, что на ярмарке будут книги, машинки, куклы, конструкторы и многое другое.

Белгородцы смогут дать вторую жизнь игрушкам и оказать финансовую помощь тем, кто в этом нуждается — онкобольным детям. Забрать любую понравившуюся вещь можно будет в обмен на пожертвование. Вход на ярмарку свободный.

Напомним, в конце января в Белгороде проходило другое благотворительное мероприятие — масштабная книжная ярмарка. Её тоже проводили в поддержку онкобольных детей.

Фото: "Святое Белогорье против детского рака"
В Белгороде пройдёт масштабная книжная ярмарка в поддержку детей с онкологией
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#Ася Дугнист#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Святое Белогорье против детского рака#Благотворительность#Ярмарка#Игрушки
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