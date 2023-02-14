Белгородцы чаще всего находят свою любовь на работе

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
С 3 по 6 февраля жителей Белгорода, состоящих в отношениях или браке, опрашивали, где они познакомились со своей второй половинкой. В преддверии Дня святого Валентина белгородцы поделились секретами своей личной жизни.
Как выяснилось, каждый пятый опрошенный белгородец нашёл свою любовь на рабочем месте. Вторым по полярности местом для поиска партнёра стал интернет: 13% респондентов познакомились в соцсетях или специальных приложениях. Ещё 10% нашли пару благодаря друзьям.
Уличные знакомства также ещё пользуются популярностью. Таким способом избавились от одиночества 7% респондентов. 4% белгородцев познакомились в вузе, 5% — ещё в школе. Начинались истории любви также с соседства, отдыха, совместной поездки в общественном транспорте, встречи в гостях.
Согласно общей статистике по стране, людям чаще всего удаётся найти отношения именно на работе — белгородцы в этом не исключение из правил. В отличие от Москвы: в столице преобладают интернет-знакомства. Несмотря на это, москвичи тоже устраивают личную жизнь с теми, кого хорошо знают — соседями и бывшими одноклассниками.