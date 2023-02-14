Белгородцы чаще всего находят свою любовь на работе

Согласно общей статистике по стране, людям чаще всего удаётся найти отношения именно на работе — белгородцы в этом не исключение из правил. В отличие от Москвы: в столице преобладают интернет-знакомства. Несмотря на это, москвичи тоже устраивают личную жизнь с теми, кого хорошо знают — соседями и бывшими одноклассниками.