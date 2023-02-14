Белгородцам объяснили, как выбирают цвета для фасадов при капремонте домов

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Как выяснилось, решения о цвете фасада во время капремонта многоквартирного дома принимают не подрядчик или Фонд ЖКХ. Этим вопросом занимаются в муниципальном управлении или отделах градостроительства и архитектуры.
Они анализируют окружающую застройку и общаются с собственниками квартир, а уже после — выдают цветовое решение по зданию и его отдельным деталям.
Примечательно, что некоторые белгородцы в соцсетях удивились, что при выборе цвета фасадов общаются с собственниками квартир.