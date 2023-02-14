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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Белгородцам объяснили, как выбирают цвета для фасадов при капремонте домов

14 февраля 2023, 14:21
Фото: соцсети "Фонд ЖКХ Белгородской области"
При капремонте фасадов необходимо решить, в каких цветах будет отделка. В Фонде ЖКХ Белгородской области рассказали, кто и как этим занимается.

Как выяснилось, решения о цвете фасада во время капремонта многоквартирного дома принимают не подрядчик или Фонд ЖКХ. Этим вопросом занимаются в муниципальном управлении или отделах градостроительства и архитектуры.

Они анализируют окружающую застройку и общаются с собственниками квартир, а уже после — выдают цветовое решение по зданию и его отдельным деталям.

Примечательно, что некоторые белгородцы в соцсетях удивились, что при выборе цвета фасадов общаются с собственниками квартир.

Фото: соцсети "Фонд ЖКХ Белгородской области"
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Капремонт#Город#Капремонт многоэтажек#Фасад#Мкд
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