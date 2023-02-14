Белгородцам напомнили о возможности отдохнуть в санаториях Крыма и Ставрополья

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Более 2,2 тыс. белгородцев в 2022 году получили льготные путёвки в санатории. Жителей региона направили на санаторно-курортное лечение в соответствии с рекомендациями врачей. 422 путёвки выдали сопровождающим.
Белгородцам доступны путёвки в Ставропольский и Краснодарский край, Крым. Госконтракты на оздоровление льготников в 2023 году также заключили с региональными санаториями «Красиво» и «Дубравушка».
Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ и на личном приёме в отделении соцфонда. Путёвки распределят в порядке очерёдности по дате подачи заявления и профилю заболевания.
Ранее сообщалось, что Белгородская область попала в топ-3 в РФ по доступности отдыха в санаториях. В среднем стоимость номера составила 5350 рублей. Ниже ценник только в Курской и Магаданской областях.