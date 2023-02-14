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Published Сегодня, 09:57

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Updated Сегодня, 09:59

Белгородцам напомнили о возможности отдохнуть в санаториях Крыма и Ставрополья

14 февраля 2023, 09:57
Фото: 1MI

Более 2 тыс. белгородцев в 2022 году получили льготные путёвки в санатории

Жители региона получили лечение по своему профилю в соответствии с рекомендациями врачей. 422 путёвки выдали ещё и сопровождающим, сообщили в отделении Социального фонда России.

Более 2,2 тыс. белгородцев в 2022 году получили льготные путёвки в санатории. Жителей региона направили на санаторно-курортное лечение в соответствии с рекомендациями врачей. 422 путёвки выдали сопровождающим.

Белгородцам доступны путёвки в Ставропольский и Краснодарский край, Крым. Госконтракты на оздоровление льготников в 2023 году также заключили с региональными санаториями «Красиво» и «Дубравушка».

Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ и на личном приёме в отделении соцфонда. Путёвки распределят в порядке очерёдности по дате подачи заявления и профилю заболевания.

Ранее сообщалось, что Белгородская область попала в топ-3 в РФ по доступности отдыха в санаториях. В среднем стоимость номера составила 5350 рублей. Ниже ценник только в Курской и Магаданской областях.

Дешевле только Курск и Магадан: белгородские санатории признали самыми доступными
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ставропольский край#Краснодарский край#Крым#Льготники#Общество#Отдых#Санатории#Лечение
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