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Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Белгородским предприятиям, пострадавшим при обстрелах, помогут финансово

14 февраля 2023, 18:31
Фото: 1MI
К такому решению губернатор области пришёл во время встречи с заместителем председателя РФ Денисом Мантуровым.
Сюжет
Бизнес

Вячеслав Гладков с вице-премьером Денисом Мантуровым приняли решение докапитализировать региональный Фонд развития промышленности на 500 млн рублей. Средства пойдут на помощь бизнесу и предприятиям, пострадавшим при обстрелах.

Какие главные вопросы обсуждались сегодня? Это докапитализация Фонда развития промышленности Белгородской области на 500 млн рублей, оказание помощи предприятиям, субъектам экономической деятельности Белгородской области, которые пострадали больше всего во время обстрелов, и суммы ущерба оцениваются в сотни миллионов рублей. Это достаточно сложный процесс.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор отметил, что в регионе активно ищут варианты реальной помощи пострадавшим предприятиям. Одними из таких вариантов стали инвестиционные проекты, которые могут войти в перечень финансированных из федерального бюджета проектов.

Сейчас нам предстоит, конечно, ещё много работы для того, чтобы эти решения воплотились уже в выделение средств, а дальше — в реализацию конкретных действий. Уверен, что совместными усилиями нам удастся решить очень сложные проблемы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Бизнес#Материальная помощь#Пострадавшие при обстреле#Экономика#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Денис мантуров
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