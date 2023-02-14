Белгородских стоматологов обучают выявлять рак полости рта на ранних стадиях

Зачастую симптомы на ранних стадиях рака полости рта напоминают обычные воспалительные процессы, поэтому о страшном диагнозе узнают слишком поздно – на 3-й или 4-й стадии. Стоматоскоп поможет врачам заранее обнаружить поражённые участки полости рта и приступить к лечению.