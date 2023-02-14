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Posted Сегодня, 20:08

Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

Белгородских стоматологов обучают выявлять рак полости рта на ранних стадиях

14 февраля 2023, 20:08
Фото: Пресс-служба правительства области
Стоматологи смогут заметить первые признаки рака через стоматоскоп, сообщили в пресс-службе правительства области.

В течение февраля тренинги пройдут 35 медработников из семи ЦРБ области. Первые мастер-классы уже начали проходить терапевты стоматологической поликлиники №1 Белгорода. Для диагностики онкологических заболеваний врачи используют стоматоскоп.

Зачастую симптомы на ранних стадиях рака полости рта напоминают обычные воспалительные процессы, поэтому о страшном диагнозе узнают слишком поздно – на 3-й или 4-й стадии. Стоматоскоп поможет врачам заранее обнаружить поражённые участки полости рта и приступить к лечению.

Тренинги проводятся в рамках регионального проекта «Совершенствование ранней диагностики злокачественных образований полости рта». Он является частью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

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#Александра Склярова#Рак#Полость рта#Стоматологи#Медицина#Новости Белгорода#Белгородская область
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