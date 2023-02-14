Белгородских стоматологов обучают выявлять рак полости рта на ранних стадиях

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
В течение февраля тренинги пройдут 35 медработников из семи ЦРБ области. Первые мастер-классы уже начали проходить терапевты стоматологической поликлиники №1 Белгорода. Для диагностики онкологических заболеваний врачи используют стоматоскоп.
Зачастую симптомы на ранних стадиях рака полости рта напоминают обычные воспалительные процессы, поэтому о страшном диагнозе узнают слишком поздно – на 3-й или 4-й стадии. Стоматоскоп поможет врачам заранее обнаружить поражённые участки полости рта и приступить к лечению.
Тренинги проводятся в рамках регионального проекта «Совершенствование ранней диагностики злокачественных образований полости рта». Он является частью федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».