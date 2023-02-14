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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Белгородские работники культуры сохранили право на льготные выплаты

14 февраля 2023, 12:04
Фото: 1MI
Министр культуры Константин Курганский опроверг информацию о лишении работников культуры льготных выплат. Ранее об этом сообщал Telegram-канал «БелТру», пишет «Фонарь».
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Выплаты

Белгородские заслуженные работники культуры сохранили право на льготные выплаты. Ранее в Сети появилась информация, что их якобы лишили дополнительной выплаты в 3 тыс. рублей. Эти данные опроверг министр культуры области Константин Курганский.

Дело в том, что такую надбавку сотрудники учреждений культуры не получали. Для белгородцев со званиями «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный художник Российской Федерации» предусмотрена ежегодная единоразовая выплата в 5 тыс. рублей. 3 тыс. рублей получают активные члены творческих союзов. Все эти меры поддержки продолжают действовать.

Тем не менее власти разрабатывают новый пакет поддержки отрасли, как это было с учителями. Курганский напомнил, что заслуженные работники вышли с предложением установить дополнительные выплаты к пенсии. Реализовать это не удалось из-за текущей ситуации.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Культура#Выплаты#Льготы#Рабобтники культуры#Константин курганский
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