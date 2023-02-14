Белгородские работники культуры сохранили право на льготные выплаты

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Белгородские заслуженные работники культуры сохранили право на льготные выплаты. Ранее в Сети появилась информация, что их якобы лишили дополнительной выплаты в 3 тыс. рублей. Эти данные опроверг министр культуры области Константин Курганский.
Дело в том, что такую надбавку сотрудники учреждений культуры не получали. Для белгородцев со званиями «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный художник Российской Федерации» предусмотрена ежегодная единоразовая выплата в 5 тыс. рублей. 3 тыс. рублей получают активные члены творческих союзов. Все эти меры поддержки продолжают действовать.
Тем не менее власти разрабатывают новый пакет поддержки отрасли, как это было с учителями. Курганский напомнил, что заслуженные работники вышли с предложением установить дополнительные выплаты к пенсии. Реализовать это не удалось из-за текущей ситуации.