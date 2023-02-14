Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком

Один из магазинов региональной сети уже присоединился к проекту — стал партнёром. Теперь пенсионеры, оформив карту, смогут покупать продукты в этой торговой точке с дополнительной выгодой — кешбэком в 3%. Список партнёров обещают пополнить в скором времени.