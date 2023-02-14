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Published Сегодня, 08:34

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Белгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэком

14 февраля 2023, 08:34
Фото: 1MI

«Карта жителя Белгородской области» появится в регионе

Запускается проект «Карта жителя Белгородской области». По карте льготники смогут тратить деньги с большей выгодой, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В регионе стартует проект «Карта жителя Белгородской области». Пока он охватывает людей пенсионного и предпенсионного возраста. Власти рассчитывают, что в будущем участниками проекта станут остальные льготные категории.

Карта направлена на идентификацию белгородцев. Она будет определять статус её владельца — относится ли он к льготникам. Эта информация поможет предоставить скидки и бонусы, если они положены.

Использование карты позволит не предоставлять каждый раз бумажные справки и удостоверения, чтобы подтвердить статус льготника. Аналогичным образом у нас уже работает для жителей электронный льготный проездной билет.
Евгений Мирошников, министр цифрового развития Белгородской области

Оформить такую карту не сложно — это может быть любая банковская карта платёжной системы «Мир». Оформление происходит через любой офис МФЦ или же на сайте ведомства. 

Один из магазинов региональной сети уже присоединился к проекту — стал партнёром. Теперь пенсионеры, оформив карту, смогут покупать продукты в этой торговой точке с дополнительной выгодой — кешбэком в 3%. Список партнёров обещают пополнить в скором времени.

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#Ася Дугнист#Карта мир#Кэшбэк#Цифровизация#Белгородская область#Евгений Мирошников#Общество#Льготники#Пенсионеры#Карта жителя Белгородской области
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