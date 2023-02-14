Белгородец стал участником драки с украинской футбольной командой в отеле Турции

В конце потасовки была вызвана полиция, а конфликтующие стороны решили «забыть» про случившееся. В Генконсульстве сообщили журналистам «Матч ТВ», что из участников драки в медицинское учреждение никто не обращался, однако по другой информации у белгородца подозревают сотрясение мозга.