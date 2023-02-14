Белгородец стал участником драки с украинской футбольной командой в отеле Турции

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Вечером 13 февраля в отеле Турции «Роял Сигинус» произошла драка между футболистами ярославского клуба «Шинник» и украинского «Миная». По данным «Матч ТВ», конфликт спровоцировали украинские футболисты, которые вели себя «неадекватно».
По имеющейся информации, футболисты «Миная» кричали «Слава Украине», что не понравилось игроку белгородского футбольного клуба «Салют». Артём Семейкин вышел из номера, прокричал «Слава России» и пошёл на украинцев в драку. Позже к драке присоединились и футболисты «Шинника».
В конце потасовки была вызвана полиция, а конфликтующие стороны решили «забыть» про случившееся. В Генконсульстве сообщили журналистам «Матч ТВ», что из участников драки в медицинское учреждение никто не обращался, однако по другой информации у белгородца подозревают сотрясение мозга.
Также, чтобы исключить возникновение конфликтов в дальнейшем, футбольные команды решили расселить по разным отелям. Ярославский «Шинник» также официально заявил, что не являлся инициатором драки.