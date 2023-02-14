Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

Белгородец стал участником драки с украинской футбольной командой в отеле Турции

14 февраля 2023, 16:00
Фото: 1MI
В интернете распространилось видео случившейся в турецком отеле потасовки, участниками которой стали футболисты из Ярославля и Украины. Подробности последствий конфликта опубликовал канал «Матч ТВ».
Сюжет
Драка

Вечером 13 февраля в отеле Турции «Роял Сигинус» произошла драка между футболистами ярославского клуба «Шинник» и украинского «Миная». По данным «Матч ТВ», конфликт спровоцировали украинские футболисты, которые вели себя «неадекватно».

По имеющейся информации, футболисты «Миная» кричали «Слава Украине», что не понравилось игроку белгородского футбольного клуба «Салют». Артём Семейкин вышел из номера, прокричал «Слава России» и пошёл на украинцев в драку. Позже к драке присоединились и футболисты «Шинника».

В конце потасовки была вызвана полиция, а конфликтующие стороны решили «забыть» про случившееся. В Генконсульстве сообщили журналистам «Матч ТВ», что из участников драки в медицинское учреждение никто не обращался, однако по другой информации у белгородца подозревают сотрясение мозга.

Также, чтобы исключить возникновение конфликтов в дальнейшем, футбольные команды решили расселить по разным отелям. Ярославский «Шинник» также официально заявил, что не являлся инициатором драки.

Видео: 1MI
Полузащитник белгородского «Салюта» покинул футбольный клуб
Узнать подробнее
Читайте также:
Чемпион мира по футболу 1966 года Коэн умер в возрасте 83 летФК «Химик» стал чемпионом Белгородской области по футболуМесси повторил достижения Мюллера, Зидана и других легенд футболаФедерация футбола Ирана потребовала дисквалифицировать сборную США на 10 матчей
#Александра Склярова#Драка#Футбол#Футболисты#Происшествия#Белгородская область#Украина#Турция#Видео
Подпишитесь
В РСЧС сообщили о пяти обстрелах Белгородской области за день
Сегодня, 13:55
В Белгородской области простились с погибшим на СВО работником «Скоростного трамвая»
Сегодня, 14:01
Проблемы в приюте для бездомных собак в Белгороде: позиция мэрии и сотрудников
Сегодня, 14:08
На родительские собрания в белгородских школах будут приглашать священников
Сегодня, 13:10
Трое депутатов белгородского горсовета числятся в базе должников судебных приставов
Сегодня, 12:10
Можно ли сейчас оформить загранпаспорт на 10 лет в Белгородской области
Сегодня, 12:58