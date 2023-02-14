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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Белгородец разбудил 70-летнюю возлюбленную, переломав ей рёбра, челюсть и нос

14 февраля 2023, 09:28
Фото: 1MI

Пьяный белгородец разбудил возлюбленную и избил её за старые обиды

Женщину с многочисленными травмами забрали медики скорой помощи. Против её сожителя возбудили уголовное дело, сообщили в управлении МВД по Белгородской области.

В Белгородском районе случилась совсем не романтичная история, которая закончилась переломами и обращением к медикам.

По предварительным данным, в один из вечеров пожилая пара устроила застолье с алкоголем. Во время ужина между 67-летним мужчиной и 70-летней женщиной произошёл конфликт. Белгородец обиделся и пошёл спать.

Проснувшись, мужчина вспомнил о своих чувствах. Он разбудил свою подругу и начал избивать ногами и руками. Медики забрали пенсионерку с множественными переломами рёбер, а также верхней челюсти и носа.

Агрессивного мужчину задержали. В отношении 67-летнего белгородца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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#Ася Дугнист#Уголовное дело#Белгородский район#Пенсионер#Конфликт#Избиение#Происшествия
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