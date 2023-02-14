Белгородец разбудил 70-летнюю возлюбленную, переломав ей рёбра, челюсть и нос

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
В Белгородском районе случилась совсем не романтичная история, которая закончилась переломами и обращением к медикам.
По предварительным данным, в один из вечеров пожилая пара устроила застолье с алкоголем. Во время ужина между 67-летним мужчиной и 70-летней женщиной произошёл конфликт. Белгородец обиделся и пошёл спать.
Проснувшись, мужчина вспомнил о своих чувствах. Он разбудил свою подругу и начал избивать ногами и руками. Медики забрали пенсионерку с множественными переломами рёбер, а также верхней челюсти и носа.
Агрессивного мужчину задержали. В отношении 67-летнего белгородца возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до восьми лет лишения свободы.