ЖУ ЖБК1 и Экомир ЖБК1 вошли в число лучших управляющих компаний по версии Жилнадзора

Эксперты оценивали эффективность деятельности УК за 2022 год по ряду критериев, среди которых меры реагирований УК на жалобы жильцов, оценка качества проводимых работ, результаты проверок управляющих организаций со стороны Жилнадзора. В числе других критериев – отсутствие неоплаченных штрафов, неисполненных предписаний со стороны надзорных органов и постановлений о привлечении к административной ответственности, а также полнота раскрытия информации об организации в электронной системе бюджетирования предприятий ЖКХ.