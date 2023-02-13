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ЖУ ЖБК1 и Экомир ЖБК1 вошли в число лучших управляющих компаний по версии Жилнадзора

13 февраля 2023, 13:40
Фото: ЖБК-1
«Жилищное управление ЖБК-1» и УК «Экомир ЖБК-1» попали в число лидеров нового рейтинга Управления государственного жилищного надзора Белгородской области. Компании заняли ведущие места среди более чем 140 организаций со всего региона.

В общей сложности «Экомир ЖБК-1» и «Жилищное управление ЖБК-1» обслуживают 128 многоквартирных домов Белгорода.

Эксперты оценивали эффективность деятельности УК за 2022 год по ряду критериев, среди которых меры реагирований УК на жалобы жильцов, оценка качества проводимых работ, результаты проверок управляющих организаций со стороны Жилнадзора.  В числе других критериев – отсутствие неоплаченных штрафов, неисполненных предписаний со стороны надзорных органов и постановлений о привлечении к административной ответственности, а также полнота раскрытия информации об организации в электронной системе бюджетирования предприятий ЖКХ.

Фото: ЖБК-1
Приятно, что и «ЖУ ЖБК-1», и «Экомир» получили высокую оценку. Мы всегда стараемся услышать людей и оперативно отреагировать на их просьбы. Наш приоритет в управлении многоквартирными домами – качество предоставляемых услуг, поскольку от этого зависит и качество жизни людей. Кроме того, мы поддерживаем связь с советами многоквартирных жилых домов и знаем о потребностях жильцов.
Директор жилищного управления ЖБК-1 Олег Шарапов

Рейтинг управляющих компаний за 2022 год опубликован на сайте Управления государственного жилищного надзора Белгородской области. Ознакомиться с ним можно по ссылке: http://www.belgji.ru/publications/rejting-upravlyayushih-organizacij-osushestvly/

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