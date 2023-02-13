Я сам не лечу: Гладков высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
С 1 по 10 февраля, по словам министра, в области наблюдается рост обращений от белгородцев на 46%. За этот период в аккаунты губернатора поступило 192 обращения, в прочие сообщества — 178, в группы министерства — 29, министру здравоохранения области Андрею Иконникову — 27.
Чаще всего жители региона жаловались на порядок записи на приём к врачу, а также на содержание медучреждений. В основном жалобы поступали от жителей Белгорода и Старого Оскола на городскую поликлинику областного центра и старооскольскую окружную больницу.
По поводу записи к врачу — белгородцы интересовались, почему запись идёт только от терапевта к другим профильным специалистам. Минздрав достаточно активно отрабатывает эту историю. Что касается содержания медучреждений — нами собран список учреждений, на которые больше всего поступает жалоб, и передан в минздрав. Количество и содержание жалоб меняется с годами. Минздрав достаточно качественно отрабатывает жалобы.
Оксана Тарантова
Губернатор доклад не принял, так как чаще всего жалобы на здравоохранение поступают в его аккаунт, а не в аккаунты минздрава.
Мне кажется, что вы вступили в сговор с Иконниковым. Я бы с вами согласился, если бы вместо 192 обращений в аккаунты ВДЛ (высшего должностного лица - прим. ред.) стояла цифра 27, а у Иконникова — 192. И так бы картинка сложилась. А так получается, что люди не находят понимания и идут к вышестоящему руководству.
Вячеслав Гладков
На это министр здравоохранения Андрей Иконников заявил, что доверие у людей к губернатору больше, чем к минздраву: «Сейчас люди больше пишут под вашими постами, мы их забираем и анализируем. Ввели практики личных приёмов, прямые эфиры, чтобы все обращения забирать на места».
Я-то не лечу. Оказание медпомощи идёт через врача. Зачем лишнее звено? Не хватает детализации по этим вопросам. Если человек не жалуется — для нас это лучшая похвала. Не принимаю доклад. Возьмём первые полтора месяца и вернёмся к этому вопросу.
Вячеслав Гладков