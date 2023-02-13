Я сам не лечу: Гладков высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения

На это министр здравоохранения Андрей Иконников заявил, что доверие у людей к губернатору больше, чем к минздраву: «Сейчас люди больше пишут под вашими постами, мы их забираем и анализируем. Ввели практики личных приёмов, прямые эфиры, чтобы все обращения забирать на места».