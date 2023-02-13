Выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев возглавил белгородский УКС

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Владимира Губарева назначили главой управления капитального строительства региона. Об этом стало известно во время оперативного совещания, состоявшегося 13 февраля. Интересно, что губернатор Вячеслав Гладков ранее выгнал чиновника с планёрки. До этого Губарев был первым заместителем министра строительства области.
На сайте управления в должности и. о. начальника пока всё ещё указан Дмитрий Новиков. На сайте областного правительства Владимир Губарев тоже числится в своей старой должности.
В конце декабря 2022 года Владимир Губарев доложил Вячеславу Гладкову о строительстве проблемных объектов, которых внезапно оказалось больше заявленного. Глава региона обвинил чиновника в обмане и выгнал с планёрки.
Чуть позже Гладков уволил начальника белгородского УКСа Алексея Сошникова, на место которого и пришёл Губарев. Уволили Сошникова после проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде. Спустя пару недель в УКСе появился временный руководитель: им стал первый заместитель главы управления Дмитрий Новиков.