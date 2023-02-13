ВСУ возобновили обстрел Белгородской области

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Под обстрел ВСУ 13 февраля попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. СМС-предупреждения местные жители получили после полудня. Людям напомнили об опасности и попросили спуститься в укрытия.
Населённый пункт не первый раз попадает под обстрел. В результате последнего происшествия повреждения получили три дома, разрушена хозпостройка.
Напомним, что неспокойно в регионе было 11 февраля. Тогда ВСУ за сутки пять раз обстреляли Белгородскую область. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу.
Помимо этого, в ночь на 12 февраля в одном из районов прогремели взрывы. С чем они были связаны, официально никто так и не объяснил.