Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

ВСУ возобновили обстрел Белгородской области

13 февраля 2023, 10:26
Фото: Bel.ru

Посёлок под Белгородом попал под огонь ВСУ

Под обстрел попал посёлок Красное. Жители получили СМС-уведомления с просьбой уйти в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ 13 февраля попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. СМС-предупреждения местные жители получили после полудня. Людям напомнили об опасности и попросили спуститься в укрытия.

Населённый пункт не первый раз попадает под обстрел. В результате последнего происшествия повреждения получили три дома, разрушена хозпостройка.

Напомним, что неспокойно в регионе было 11 февраля. Тогда ВСУ за сутки пять раз обстреляли Белгородскую область. Больше всего досталось Шебекинскому горокругу.

Помимо этого, в ночь на 12 февраля в одном из районов прогремели взрывы. С чем они были связаны, официально никто так и не объяснил.

При обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали трое мужчин
Узнать подробнее
Читайте также:
Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского горокругаВласти отправят в реабилитационный центр пострадавшую при обстреле белгородкуПочему жителей белгородского села вовремя не оповещают об обстрелах?
#Обстрел ВСУ#Смс#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Красное#Инна Рогова
Подпишитесь
Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области
Сегодня, 08:09
Я сам не лечу: Гладков высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения
Сегодня, 10:38
Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонии
Сегодня, 10:00
Выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев возглавил белгородский УКС
Сегодня, 08:05
Гладков: Зачем нам позориться, если люди не хотят работать?
Сегодня, 08:31
«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?
Сегодня, 09:37