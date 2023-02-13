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Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

ВСУ обстреливают несколько населённых пунктов под Белгородом

13 февраля 2023, 15:16
Фото: Bel.ru
Жителям Шебекинского округа приходят СМС-оповещения с просьбой спуститься в укрытия.
Сюжет
Укрытия

ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область. Этим вечером жителям Шебекино и села Новая Таволжанка приходят СМС- оповещения об атаке со стороны Украины. Белгородцев просят спуститься в укрытия.

Напомним, это не первый обстрел Шебекинского округа за сегодняшний день. Ранее зафиксировали прилёты в посёлке Красное. Есть повреждения на территории местной школы — сильно посечены фасады, выбиты окна. Никто не пострадал.

Также была рассылка с просьбой укрыться в посёлке Прилесье Краснояружского района. Официальной информации не поступало — видимо, обошлось без повреждений.

ВСУ обстреляли школу под Белгородом
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#Ася Дугнист#Обстрел ВСУ#Приграничье#Смс-рассылка#Укрытия#Спецоперация#Обстрел#Шебекинский горокруг#Шебекино#Новая таволжанка
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