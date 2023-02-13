ВСУ обстреливают несколько населённых пунктов под Белгородом

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
ВСУ вновь обстреливают Белгородскую область. Этим вечером жителям Шебекино и села Новая Таволжанка приходят СМС- оповещения об атаке со стороны Украины. Белгородцев просят спуститься в укрытия.
Напомним, это не первый обстрел Шебекинского округа за сегодняшний день. Ранее зафиксировали прилёты в посёлке Красное. Есть повреждения на территории местной школы — сильно посечены фасады, выбиты окна. Никто не пострадал.
Также была рассылка с просьбой укрыться в посёлке Прилесье Краснояружского района. Официальной информации не поступало — видимо, обошлось без повреждений.