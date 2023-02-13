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Published Сегодня, 07:53

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Все вожатые и воспитатели в «Бригантине Белогорья» будут из Белгородской области

13 февраля 2023, 07:53
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он также назвал категории детей, которые первыми отправятся на побережье Крыма. Все подробности по распределению путёвок сообщат 20 февраля.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Андрею Милёхину через неделю доложить порядок продажи и распространения путёвок в детский оздоровительный лагерь «Бригантина Белогорья» в 2023 году.

Готовимся к открытию. Там работа предстоит ещё большая, но жители давно задают вопросы. Мы договорились о том, что первая смена — дети из приграничных территорий.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что ранее детей отправляли в поездки на новогоднюю ёлку, сегодня часть выезжает в подмосковный лагерь (70 человек). Также пришли письма с квотами для поездок в «Артек» и «Орлёнок».

Прошу внимательно проверять списки, чтобы не получилось так, что одни и те же ездят. У нас большое количество детей, и очень хотелось бы, чтобы охват был максимальный. Чтобы не было обид. Как говорят: «Едут дети чиновников». С другой стороны, сотрудники администраций такие же люди и имеют такие же права. Качаний не должно быть как ни в одну, так и ни в другую сторону. Главный критерий — проживание семьи в приграничной территории.
Вячеслав Гладков

На вторую смену в «Бригантину Белогорья» отправятся инициативные дети, которые формируют свои идеи и упаковывают в проекты. Некоторые уже начали их реализовывать, например проект «Время 31-х».

Дети замечательные, и даже на федеральном уровне их инициатива не осталась не замеченной. Это один из самых ярких проектов в РФ, поэтому их поддержим. Дальше мне кажется очевидным: одна из смен — дети из семей мобилизованных и дети, чьи родители работают в силовых структурах. Хотелось бы, чтобы все категории были охвачены. Справедливость и открытость при распределении должна присутствовать.
Вячеслав Гладков

Что касается вожатых и воспитателей, они будут из Белгородской области.

Есть постоянный состав работников. Была договорённость с правительством Крыма о том, что мы максимальное внимание уделим сохранению рабочих мест. Но вожатые и воспитатели — 100% наши. Хотелось бы, чтобы привлекали больше молодёжи. Было бы неплохо привлекать тех, кто не может себе позволить в летний период выехать из региона. Но доминировать должно отношение, профессионализм, образование, опыт работы и ответственность.
Вячеслав Гладков

Гладков также отметил, что на сегодняшний день не решён вопрос по оснащению лагеря оборудованием, мебелью и инвентарём.

 

 

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#Бригантина Белогорья#Путёвки#Лагерь#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Кристина Семенчук
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