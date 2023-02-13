Все вожатые и воспитатели в «Бригантине Белогорья» будут из Белгородской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заместителю Андрею Милёхину через неделю доложить порядок продажи и распространения путёвок в детский оздоровительный лагерь «Бригантина Белогорья» в 2023 году.
Готовимся к открытию. Там работа предстоит ещё большая, но жители давно задают вопросы. Мы договорились о том, что первая смена — дети из приграничных территорий.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что ранее детей отправляли в поездки на новогоднюю ёлку, сегодня часть выезжает в подмосковный лагерь (70 человек). Также пришли письма с квотами для поездок в «Артек» и «Орлёнок».
Прошу внимательно проверять списки, чтобы не получилось так, что одни и те же ездят. У нас большое количество детей, и очень хотелось бы, чтобы охват был максимальный. Чтобы не было обид. Как говорят: «Едут дети чиновников». С другой стороны, сотрудники администраций такие же люди и имеют такие же права. Качаний не должно быть как ни в одну, так и ни в другую сторону. Главный критерий — проживание семьи в приграничной территории.
Вячеслав Гладков
На вторую смену в «Бригантину Белогорья» отправятся инициативные дети, которые формируют свои идеи и упаковывают в проекты. Некоторые уже начали их реализовывать, например проект «Время 31-х».
Дети замечательные, и даже на федеральном уровне их инициатива не осталась не замеченной. Это один из самых ярких проектов в РФ, поэтому их поддержим. Дальше мне кажется очевидным: одна из смен — дети из семей мобилизованных и дети, чьи родители работают в силовых структурах. Хотелось бы, чтобы все категории были охвачены. Справедливость и открытость при распределении должна присутствовать.
Вячеслав Гладков
Что касается вожатых и воспитателей, они будут из Белгородской области.
Есть постоянный состав работников. Была договорённость с правительством Крыма о том, что мы максимальное внимание уделим сохранению рабочих мест. Но вожатые и воспитатели — 100% наши. Хотелось бы, чтобы привлекали больше молодёжи. Было бы неплохо привлекать тех, кто не может себе позволить в летний период выехать из региона. Но доминировать должно отношение, профессионализм, образование, опыт работы и ответственность.
Вячеслав Гладков
Гладков также отметил, что на сегодняшний день не решён вопрос по оснащению лагеря оборудованием, мебелью и инвентарём.