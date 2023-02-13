Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области

Напомним, что в 2022 году на белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем это было допустимо по нацпроекту. Как «Бел.Ру» уточнили в правительстве, основными причинами увеличения числа ДТП являются несоответствие скоростного режима, наезды на пешеходов и несоблюдение очередности проезда перекрестков.