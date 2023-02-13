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Published Сегодня, 08:09

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Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области

13 февраля 2023, 08:09
Фото: 1MI
Губернатор Вячеслав Гладков во время оперативного совещания с правительством региона попросил глав муниципалитетов и сотрудников ГИБДД раз в две недели проводить совещания с военной полицией. Тема — обеспечение безопасности на дорогах.

Во время оперсовещания в правительстве региона первый замгубернатора Евгений Мирошников рассказал о текущем выполнении плана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Так, показатели на 2023 год составили:

  • Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения: 0,19 (план — 7,23);
  • Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств: 0,78 (план — 1,8).

Гладков отметил, что в прошлом году показатели БКД выполнены не были: их превышение составило 23%. Причины неуспеха Гладков «в публично пространстве» комментировать не стал, сообщив лишь, что они находятся «за пределами наших возможностей».

Я бы хотел попросить перейти в режим: проводить раз в две недели встречи глав муниципальных образований, ГИБДД и военной полиции. Надо перейти немножко в новый формат работы, исходя из текущей обстановки. Если не будем предпринимать никаких усилий, у нас так и будет тяжёлая ситуация.
Вячеслав Гладков

Напомним, что в 2022 году на белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем это было допустимо по нацпроекту. Как «Бел.Ру» уточнили в правительстве, основными причинами увеличения числа ДТП являются несоответствие скоростного режима, наезды на пешеходов и несоблюдение очередности проезда перекрестков.

На белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем допустимо по нацпроекту
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#Артем Черненко#Смертность#Нацпроект#Бкд#Общество#Губернатор#Белгородская область#Евгений Мирошников#Вячеслав Гладков
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