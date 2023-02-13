Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Во время оперсовещания в правительстве региона первый замгубернатора Евгений Мирошников рассказал о текущем выполнении плана по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» (БКД). Так, показатели на 2023 год составили:
Гладков отметил, что в прошлом году показатели БКД выполнены не были: их превышение составило 23%. Причины неуспеха Гладков «в публично пространстве» комментировать не стал, сообщив лишь, что они находятся «за пределами наших возможностей».
Я бы хотел попросить перейти в режим: проводить раз в две недели встречи глав муниципальных образований, ГИБДД и военной полиции. Надо перейти немножко в новый формат работы, исходя из текущей обстановки. Если не будем предпринимать никаких усилий, у нас так и будет тяжёлая ситуация.
Вячеслав Гладков
Напомним, что в 2022 году на белгородских дорогах погибло на 29 человек больше, чем это было допустимо по нацпроекту. Как «Бел.Ру» уточнили в правительстве, основными причинами увеличения числа ДТП являются несоответствие скоростного режима, наезды на пешеходов и несоблюдение очередности проезда перекрестков.