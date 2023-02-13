Владимир Жданов прокомментировал скандал с приютом под Белгородом

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Напомним, всех собак из приюта в Шебекино из-за обстрелов вывезли на территорию подсобного хозяйства администратора заведения, которое находится в селе Графовка Шебекинского округа. Но там на огромное количество собак стали жаловаться соседи. В итоге местная администрация выдала предписание распустить животных. Но перед этим их должны пролечить, стерилизовать или кастрировать и повесить на них бирки.
Это требование вызвало волну негодования среди владельцев приюта и зоозащитников: Шебекинский округ сейчас под обстрелами, люди массово бросают домашних животных и уезжают, а власти требуют выпустить ещё сотню собак.
13 февраля глава Шебекинского округа Владимир Жданов прокомментировал скандал, связанный с приютом «Ангел». По его словам, после того, как бездомных животных забирают в приюты, их там лечат, вакцинируют и стерилизуют либо кастрируют. После всех этих процедур собак обязаны выпустить в прежние места обитания.
Это требование действующего законодательства, и мы отступать от них не можем.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
То есть собак должны выпустить на волю по федеральном программе ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). По этой программе в приюте на пожизненном содержании остаются только агрессивные собаки, представляющие опасность для человека. Остальные возвращаются туда, где их поймали, и там пытаются выжить на улице собственными силами.
Согласно требованиям ФЗ-498, с 2020 года программа ОСВВ стала основным легальным методом обращения с бродячими собаками в крупных городах.