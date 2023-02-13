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Владимир Жданов прокомментировал скандал с приютом под Белгородом

13 февраля 2023, 18:15
Фото: страница Марины Гавриловой в соцсети
В ходе прямого эфира 13 февраля глава Шебкинского горокруга Владимир Жданов прокомментировал ситуацию с приютом для бездомных собак «Ангел», которому предписали распустить всех бездомных животных.

Напомним, всех собак из приюта в Шебекино из-за обстрелов вывезли на территорию подсобного хозяйства администратора заведения, которое находится в селе Графовка Шебекинского округа. Но там на огромное количество собак стали жаловаться соседи. В итоге местная администрация выдала предписание распустить животных. Но перед этим их должны пролечить, стерилизовать или кастрировать и повесить на них бирки.

Это требование вызвало волну негодования среди владельцев приюта и зоозащитников: Шебекинский округ сейчас под обстрелами, люди массово бросают домашних животных и уезжают, а власти требуют выпустить ещё сотню собак.

13 февраля глава Шебекинского округа Владимир Жданов прокомментировал скандал, связанный с приютом «Ангел». По его словам, после того, как бездомных животных забирают в приюты, их там лечат, вакцинируют и стерилизуют либо кастрируют. После всех этих процедур собак обязаны выпустить в прежние места обитания.

Это требование действующего законодательства, и мы отступать от них не можем.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга

То есть собак должны выпустить на волю по федеральном программе ОСВВ («Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат»). По этой программе в приюте на пожизненном содержании остаются только агрессивные собаки, представляющие опасность для человека. Остальные возвращаются туда, где их поймали, и там пытаются выжить на улице собственными силами.

Согласно требованиям ФЗ-498, с 2020 года программа ОСВВ стала основным легальным методом обращения с бродячими собаками в крупных городах.

Приюту под Белгородом предписали распустить бездомных собак
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов#Бездомные животные#Общество#АНО «Ангел»#Приют#Приют для собак
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