Владимир Жданов прокомментировал скандал с приютом под Белгородом

Напомним, всех собак из приюта в Шебекино из-за обстрелов вывезли на территорию подсобного хозяйства администратора заведения, которое находится в селе Графовка Шебекинского округа. Но там на огромное количество собак стали жаловаться соседи. В итоге местная администрация выдала предписание распустить животных. Но перед этим их должны пролечить, стерилизовать или кастрировать и повесить на них бирки.