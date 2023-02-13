Вековой дом в Старом Осколе реставрируют, людей расселят

Большинство семей съехали из помещений еще в 2019 году. Содействие в переселении им оказала тогда Старооскольская администрация. Люди согласились продать свои квадратные метры взамен на жильё в других кварталах города. Не пошли на сделку только четыре семьи. После ЧП 8 февраля 2023 года эти старооскольцы поселятся в муниципальном манёвренном фонде. Две семьи — в «двушках». Еще две переедут в однокомнатные квартиры.