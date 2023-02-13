Вековой дом в Старом Осколе реставрируют, людей расселят

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Большинство семей съехали из помещений еще в 2019 году. Содействие в переселении им оказала тогда Старооскольская администрация. Люди согласились продать свои квадратные метры взамен на жильё в других кварталах города. Не пошли на сделку только четыре семьи. После ЧП 8 февраля 2023 года эти старооскольцы поселятся в муниципальном манёвренном фонде. Две семьи — в «двушках». Еще две переедут в однокомнатные квартиры.
Размещение временное, до момента когда отстроят и предоставят полагающееся по договору жильё.
Ожидается, что квартиры люди получат в микрорайоне Центральный. Дом ещё возводится. Планируется к сдаче лишь в 4-м квартале текущего года.
Трёхэтажку на улице Ленина, 84 с вековой историей реставрируют. Строение считается памятником архитектуры. Некогда помещение принадлежало купцу Дягилеву. Объект был признан аварийным в 2016 году.