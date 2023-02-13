Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

Вековой дом в Старом Осколе реставрируют, людей расселят

13 февраля 2023, 14:33
Фото: Яндекс.Карты
в здании в Старом Осколе обвалилась крыша
Дом в Старом Осколе, где из-за ветхости обрушилась на днях крыша, сносить не будут. Жилую многоэтажку в центральной части Старого Оскола реставрируют.

Большинство семей съехали из помещений еще в 2019 году. Содействие в переселении им оказала тогда Старооскольская администрация. Люди согласились продать свои квадратные метры взамен на жильё в других кварталах города. Не пошли на сделку только четыре семьи. После ЧП 8 февраля 2023 года эти старооскольцы поселятся в муниципальном манёвренном фонде. Две семьи — в «двушках». Еще две переедут в однокомнатные квартиры.

Размещение временное, до момента когда отстроят и предоставят полагающееся по договору жильё.

Ожидается, что квартиры люди получат в микрорайоне Центральный. Дом ещё возводится. Планируется к сдаче лишь в 4-м квартале текущего года.

Трёхэтажку на улице Ленина, 84 с вековой историей реставрируют. Строение считается памятником архитектуры. Некогда помещение принадлежало купцу Дягилеву. Объект был признан аварийным в 2016 году.

 

Торговые киоски на остановках в Старом Осколе уберут
Узнать подробнее
Читайте также:
25 млн рублей уйдет на ремонт музыкальной школы в Старом ОсколеСледователи проведут проверку по факту обрушения потолка в доме Старого ОсколаКанализация или водоотвод? Белгородцы испугались за состояние пруда в Старом Осколе
#Татьяна Панарина#Обрушилась крыша#Расселение#Объект культурного наследия#Общество#Новости Старого Оскола#Старый Оскол
Подпишитесь
Что произошло с тайской массажисткой в Белгороде?
Сегодня, 15:09
Под Белгородом ищут хозяев пострадавших от обстрелов дач
Сегодня, 16:43
ВСУ обстреляли школу под Белгородом
Сегодня, 10:57
ЖУ ЖБК1 и Экомир ЖБК1 вошли в число лучших управляющих компаний по версии Жилнадзора
Сегодня, 13:40
Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде
Сегодня, 14:12
Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области
Сегодня, 08:09