В мэрии Белгорода провели гражданскую панихиду по Анатолию Сафонову

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Updated Сегодня, 14:53
13 февраля в Белгороде простились с почётным гражданином Анатолием Сафоновым. Он был руководителем Белгородского абразивного завода. Гражданская панихида прошла в мэрии.
Анатолий Иванович Сафонов родился в 1939 году. Награждён медалями «Ветеран труда», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени. Ему присвоили звание « Заслуженный машиностроитель РФ».
Горсовет выразил соболезнования родным и близким Анатолия Сафонова.
Имя руководителя Белгородского абразивного завода стало символом целой эпохи возрождения промышленности города. Выражаем искренние соболезнования родным и близким людям Анатолия Ивановича. Память о нём навсегда останется в сердцах коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного человека. Имя заслуженного машиностроителя России вписано в историю Белгородчины.
отметили в пресс-службе горсовета