Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

В мэрии Белгорода провели гражданскую панихиду по Анатолию Сафонову

13 февраля 2023, 14:51
Фото: «Белгородская правда»
Анатолий Иванович Сафонов руководил Белгородским абразивным заводом. Гражданская панихида состоялась 13 февраля, сообщили в пресс-службе горсовета.

13 февраля в Белгороде простились с почётным гражданином Анатолием Сафоновым. Он был руководителем Белгородского абразивного завода. Гражданская панихида прошла в мэрии.

Анатолий Иванович Сафонов родился в 1939 году. Награждён медалями «Ветеран труда», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени. Ему присвоили звание « Заслуженный машиностроитель РФ».

Горсовет выразил соболезнования родным и близким Анатолия Сафонова.

Имя руководителя Белгородского абразивного завода стало символом целой эпохи возрождения промышленности города. Выражаем искренние соболезнования родным и близким людям Анатолия Ивановича. Память о нём навсегда останется в сердцах коллег, учеников, всех, кто знал этого неординарного человека. Имя заслуженного машиностроителя России вписано в историю Белгородчины.
отметили в пресс-службе горсовета
В Белгороде умер поэт, протоиерей Игорь Кобелев
Узнать подробнее
Читайте также:
Умер бывший главный режиссёр БГАДТ им. Щепкина Алексей ЛитвинУмер родившийся в Белгороде водитель первых советских луноходов Вячеслав ДовганьВ Белгородской области умер известный изобретатель пневмоходов
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Общество#Город#Новости Белгорода#Соболезнования#Почётный гражданин#Гражданская панихида
Подпишитесь
Что произошло с тайской массажисткой в Белгороде?
Сегодня, 15:09
Под Белгородом ищут хозяев пострадавших от обстрелов дач
Сегодня, 16:43
ВСУ обстреляли школу под Белгородом
Сегодня, 10:57
ЖУ ЖБК1 и Экомир ЖБК1 вошли в число лучших управляющих компаний по версии Жилнадзора
Сегодня, 13:40
Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде
Сегодня, 14:12
Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области
Сегодня, 08:09