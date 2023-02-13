В Белгородской области в 2023 году проведут 50 мероприятий по очистке водных объектов

Также в рамках федеральной субсидии проходит ремонт гидротехнический сооружений (ГТС). В 2023 году планируется завершить работы по ГТС на плотине на реке Тихая Сосна в Алексеевке и ГТС на реке Ворскла в Грайвороне. На это предусмотрено 19 млн рублей.