В Белгородской области в 2023 году проведут 50 мероприятий по очистке водных объектов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
По словам чиновницы, по очистке водных объектов в 2022 году была предусмотрена работа на 72 участках. По всем объектам разработали проектно-сметные документации. На 65 участках работы были выполнены, по семи – перенесены из-за низкой водности.
Щедрина добавила, что на 2023 году запланирована расчистка и реализация 50 мероприятий. Подробнее на слайде:
В рамках субсидий в 2022 году из федерального бюджета были выделены 11 млн рублей. В 2022 году порядка 5,2 млн рублей освоили на расчистку реки в Ивнянском районе. В 2023 году планируют освоить оставшиеся 5,6 млн рублей.
Также в рамках федеральной субсидии проходит ремонт гидротехнический сооружений (ГТС). В 2023 году планируется завершить работы по ГТС на плотине на реке Тихая Сосна в Алексеевке и ГТС на реке Ворскла в Грайвороне. На это предусмотрено 19 млн рублей.