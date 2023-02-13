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Published Сегодня, 07:55

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В Белгородской области в 2023 году проведут 50 мероприятий по очистке водных объектов

13 февраля 2023, 07:55
Фото: мэрия Белгорода
В прошлом году планировали очистить 72 участка. Выполнили работы на 65 объектах. Подробнее сообщила заместитель главы региона Юлия Щедрина.

По словам чиновницы, по очистке водных объектов в 2022 году была предусмотрена работа на 72 участках. По всем объектам разработали проектно-сметные документации. На 65 участках работы были выполнены, по семи – перенесены из-за низкой водности.

Щедрина добавила, что на 2023 году запланирована расчистка и реализация 50 мероприятий. Подробнее на слайде:

Фото: Трансляция оперсовещания правительства Белгородской области

В рамках субсидий в 2022 году из федерального бюджета были выделены 11 млн рублей. В 2022 году порядка 5,2 млн рублей освоили на расчистку реки в Ивнянском районе. В 2023 году планируют освоить оставшиеся 5,6 млн рублей.

Также в рамках федеральной субсидии проходит ремонт гидротехнический сооружений (ГТС). В 2023  году планируется завершить работы по ГТС на плотине на реке Тихая Сосна в Алексеевке и ГТС на реке Ворскла в Грайвороне. На это предусмотрено 19 млн рублей.

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#Кристина Семенчук#Водные объекты#Средства#Губернатор#Белгородская область#Юлия Щедрина#Расчистка рек#Общество
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