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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В Белгородской области стало больше территорий с действующим карантином по бешенству

13 февраля 2023, 11:43
Фото: 1MI

В белгородском селе ввели карантин из-за бешеного животного

Ограничительные меры действуют в селе Самарино Красногвардейского района, следует из постановления областного правительства. Ранее в муниципалитете уже регистрировали случаи бешенства.

В селе Самарино Красногвардейского района ввели карантин из-за бешенства. Очаг обнаружили на Меловой, 59. Неблагополучным по заболеванию обозначили участок в радиусе 500 метров. Ограничительные меры действуют как минимум в течение двух месяцев после убоя последнего заражённого животного.

Ранее сообщалось, что в муниципалитете зарегистрировали бешенство у лисицы. С начала 2023 года это седьмой подтверждённый случай заболевания в Белгородской области. Бешенство подтвердили у трёх лисиц, трёх собак и кошки.

По состоянию на январь в регионе выявили пять очагов бешенства. Животные с вирусом находились в Вейделевском, Красногвардейском и Ровеньском районах.

Карантин по бешенству животных ввели ещё на двух территориях в Белгородской области
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Красногвардейский район#Вейделевский район#Ровеньский район#Карантин#Ограничения#Животные#Бешенство
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