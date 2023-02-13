В Белгородской области стало больше территорий с действующим карантином по бешенству

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В селе Самарино Красногвардейского района ввели карантин из-за бешенства. Очаг обнаружили на Меловой, 59. Неблагополучным по заболеванию обозначили участок в радиусе 500 метров. Ограничительные меры действуют как минимум в течение двух месяцев после убоя последнего заражённого животного.
Ранее сообщалось, что в муниципалитете зарегистрировали бешенство у лисицы. С начала 2023 года это седьмой подтверждённый случай заболевания в Белгородской области. Бешенство подтвердили у трёх лисиц, трёх собак и кошки.
По состоянию на январь в регионе выявили пять очагов бешенства. Животные с вирусом находились в Вейделевском, Красногвардейском и Ровеньском районах.