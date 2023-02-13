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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

В Белгороде стартует челлендж «Брось вызов Носкову»

13 февраля 2023, 10:42

Жители Белгорода смогут бросить вызов руководителю управления по физкультуре и спорту

Посоревноваться с руководителем управления по физической культуре и спорту областного центра Михаилом Носковым белгородцы смогут в выполнении спортивных упражнений. Лучший получит приз.

Как сообщил Носков, серия челленджей стартует уже в течение двух недель. В рамках проекта руководитель управления по физической культуре и спорту будет публиковать на своей странице во «ВКонтакте» упражнение, которое предложит повторить белгородцам. На это у горожан будет две недели.

Я выполняю упражнение, и в течение двух недель люди стараются выполнить его лучше, чем я. Например, я выполняю подтягивание. Людям даётся две недели, чтобы выполнить больше количество повторений. Они всё фиксируют на видео, присылают нам, и человек, который выполнит наибольшее количество повторений, получает приз. Через две недели - следующее упражнение.
Михаил Носков

Попутно от белгородцев будут собирать предложения для следующей серии вызовов.

Планируем начать с гребного тренажёра — прогрести 100 метров за минимальное количество времени. Можно также предложить свой вариант упражнений и предложить мне повторить. Если проект не будет пользоваться популярностью — закончим. Я всё равно занимаюсь спортом, мне было бы интересно с кем-то посоревноваться.
Михаил Носков

По итогам каждой серии вызовов один победитель с наилучшим результатом получит спортивный приз.

#Кристина Семенчук#Спорт#Челлендж#Вызов#Упражнение#Город#Новости Белгорода#Белгород#Михаил носков
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