В Белгороде стартует челлендж «Брось вызов Носкову»

Как сообщил Носков, серия челленджей стартует уже в течение двух недель. В рамках проекта руководитель управления по физической культуре и спорту будет публиковать на своей странице во «ВКонтакте» упражнение, которое предложит повторить белгородцам. На это у горожан будет две недели.