В Белгороде стартует челлендж «Брось вызов Носкову»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Как сообщил Носков, серия челленджей стартует уже в течение двух недель. В рамках проекта руководитель управления по физической культуре и спорту будет публиковать на своей странице во «ВКонтакте» упражнение, которое предложит повторить белгородцам. На это у горожан будет две недели.
Я выполняю упражнение, и в течение двух недель люди стараются выполнить его лучше, чем я. Например, я выполняю подтягивание. Людям даётся две недели, чтобы выполнить больше количество повторений. Они всё фиксируют на видео, присылают нам, и человек, который выполнит наибольшее количество повторений, получает приз. Через две недели - следующее упражнение.
Михаил Носков
Попутно от белгородцев будут собирать предложения для следующей серии вызовов.
Планируем начать с гребного тренажёра — прогрести 100 метров за минимальное количество времени. Можно также предложить свой вариант упражнений и предложить мне повторить. Если проект не будет пользоваться популярностью — закончим. Я всё равно занимаюсь спортом, мне было бы интересно с кем-то посоревноваться.
Михаил Носков
По итогам каждой серии вызовов один победитель с наилучшим результатом получит спортивный приз.