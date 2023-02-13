В Белгороде нашли опасную стоянку грузовиков

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:05
Updated Сегодня, 20:05
Так как выхлопов у фур значительно больше, чем у легковых машин, а около дома ими занята целая парковка, женщина поинтересовалась, законно ли это?
Валентин Демидов подтвердил, что стоянка грузовых машин с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн в жилых зонах и приравненных к ним дворовых территориях действительно запрещена.
Это прописано в пункте 2 главы 17 правил дорожного движения. Для стоянки фур должны быть специально выделенные места с соответствующими знаками. Если знаков нет, грузовиков около дома быть не должно.
Если имеются факты нарушения, прошу сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 26-42-30.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
Напомним, в Центральном парке Белгороде никак не могут решить проблему с незаконной парковкой автомобилей. Проблема в том, что шлагбаумы на въезде в парк всё время открыты, и бесстыжие горожане используют общественное пространство как бесплатную парковку в самом сердце города.
В областном центре сменился уже третий мэр, которого горожане просят опустить шлагбаумы в парке, но пока ни один градоначальник не смог справиться с этой просьбой.