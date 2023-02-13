В Белгороде нашли опасную стоянку грузовиков

Напомним, в Центральном парке Белгороде никак не могут решить проблему с незаконной парковкой автомобилей. Проблема в том, что шлагбаумы на въезде в парк всё время открыты, и бесстыжие горожане используют общественное пространство как бесплатную парковку в самом сердце города.