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Published Сегодня, 20:05

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Updated Сегодня, 20:05

В Белгороде нашли опасную стоянку грузовиков

13 февраля 2023, 20:05
Фото: 1MI
Жительница Белгорода пожаловалась мэру Валентину Демидову на массовую стоянку грузовиков рядом с детской площадкой и многоквартирным домом на улице Почтовой 62Г.

Так как выхлопов у фур значительно больше, чем у легковых машин, а около дома ими занята целая парковка, женщина поинтересовалась, законно ли это?

Валентин Демидов подтвердил, что стоянка грузовых машин с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн в жилых зонах и приравненных к ним дворовых территориях действительно запрещена.

Это прописано в пункте 2 главы 17 правил дорожного движения. Для стоянки фур должны быть специально выделенные места с соответствующими знаками. Если знаков нет, грузовиков около дома быть не должно.

Если имеются факты нарушения, прошу сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефону 26-42-30.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Напомним, в Центральном парке Белгороде никак не могут решить проблему с незаконной парковкой автомобилей. Проблема в том, что шлагбаумы на въезде в парк всё время открыты, и бесстыжие горожане используют общественное пространство как бесплатную парковку в самом сердце города.

В областном центре сменился уже третий мэр, которого горожане просят опустить шлагбаумы в парке, но пока ни один градоначальник не смог справиться с этой просьбой.

От мэра к мэру: градоначальники Белгорода не могут закрыть шлагбаум в парке
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#Ася Дугнист#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Город#Парковка#Парковочное место#Грузовик
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