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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Белгороде 12 февраля пропал парень в шортах

13 февраля 2023, 12:08
Фото: группа «Лиза Алерт» ВК
С полудня воскресенья местонахождение 29-летнего Александра Юдкевича неизвестно. Информацию об его исчезновении сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В Белгороде 12 февраля пропал 29-летний Александр Юдкевич. С полудня воскресенья его местонахождение неизвестно.

Рост молодого человека — 174 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые средней длины, глаза карие. Предположительно, в день пропажи был одет в бежевую футболку и чёрные шорты.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении белгородца, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.

Фото: группа «Лиза Алерт» ВК

Напомним, в Губкине больше двух недель ищут мужчину со шрамом на подбородке. О том, где находится 51-летний Владимир Черников, неизвестно с 24 января.

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