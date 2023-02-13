В Белгороде 12 февраля пропал парень в шортах

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Белгороде 12 февраля пропал 29-летний Александр Юдкевич. С полудня воскресенья его местонахождение неизвестно.
Рост молодого человека — 174 см, телосложение нормальное, волосы тёмно-русые средней длины, глаза карие. Предположительно, в день пропажи был одет в бежевую футболку и чёрные шорты.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении белгородца, просят позвонить по номеру телефона горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 112.
Напомним, в Губкине больше двух недель ищут мужчину со шрамом на подбородке. О том, где находится 51-летний Владимир Черников, неизвестно с 24 января.