В 2022 году выручка белгородской компании «Термомир» превысила 1 млрд рублей

Напомним, что в 2022 году «Термомир» выплатил 1 млн рублей из-за падения стеллажа на ребёнка. Шкаф упал на годовалого ребёнка — мальчик потянул за ручку стоявшего в торговом зале пенала, после чего тот упал на ребёнка. Он получил травмы головы и тела. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что стеллажи не закрепили должным образом. Прокуратура внесла представление в отношении гендиректора.