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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

В 2022 году выручка белгородской компании «Термомир» превысила 1 млрд рублей

13 февраля 2023, 14:02
Фото: 1MI
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», выручка компании в 2022 году составила 1 068 857 000 рублей.

ООО «Компания Термомир» было зарегистрировано 12 лет назад в Белгороде. Основной вид деятельности компании — розничная торговля санитарно-техническим оборудованием. Генеральным директором является Юрий Уколов.

По итогам 2022 года выручка компании составила 1 068 857 000 рублей, сумма чистой прибыли — 39 451 000 рублей, а чистых активов — 361 464 000 рублей.

Сумма дохода «Термомира» в 2021 году составила 1 214 088 000 рублей, а расходов — 1 165 713 000 рублей.

Напомним, что в 2022 году «Термомир» выплатил 1 млн рублей из-за падения стеллажа на ребёнка. Шкаф упал на годовалого ребёнка — мальчик потянул за ручку стоявшего в торговом зале пенала, после чего тот упал на ребёнка. Он получил травмы головы и тела. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что стеллажи не закрепили должным образом. Прокуратура внесла представление в отношении гендиректора.

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#Алина Харина#Магазин#Прибыль#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород
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