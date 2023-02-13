В 2022 году выручка белгородской компании «Термомир» превысила 1 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
ООО «Компания Термомир» было зарегистрировано 12 лет назад в Белгороде. Основной вид деятельности компании — розничная торговля санитарно-техническим оборудованием. Генеральным директором является Юрий Уколов.
По итогам 2022 года выручка компании составила 1 068 857 000 рублей, сумма чистой прибыли — 39 451 000 рублей, а чистых активов — 361 464 000 рублей.
Сумма дохода «Термомира» в 2021 году составила 1 214 088 000 рублей, а расходов — 1 165 713 000 рублей.
Напомним, что в 2022 году «Термомир» выплатил 1 млн рублей из-за падения стеллажа на ребёнка. Шкаф упал на годовалого ребёнка — мальчик потянул за ручку стоявшего в торговом зале пенала, после чего тот упал на ребёнка. Он получил травмы головы и тела. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что стеллажи не закрепили должным образом. Прокуратура внесла представление в отношении гендиректора.