Украинский беспилотник сбросил гранату на вышку связи в приграничье

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
В Брянской области беспилотник ВСУ бросил гранату на вышку сотовой связи. Но взорваться граната не успела — её обезвредил на высоте 80 метров сапёр из спецподразделения ОМОН регионального управления Росгвардии.
При этом взрывотехник признался, что с подобным столкнулся впервые. Его группа сейчас в командировке обеспечивает безопасность приграничных территорий. О том, когда была попытка взорвать вышку, не сообщили.
Напомним, ранее в Брянскую область прилетела «Точка-У». Ракета повредила нефтепровод, который на тот момент не работал — обошлось без серьёзных последствий.