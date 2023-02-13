Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Украинский беспилотник сбросил гранату на вышку связи в приграничье

13 февраля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Боеприпас обезвредили на высоте 80 метров, сообщают «Брянские новости».
Сюжет
СВО

В Брянской области беспилотник ВСУ бросил гранату на вышку сотовой связи. Но взорваться граната не успела — её обезвредил на высоте 80 метров сапёр из спецподразделения ОМОН регионального управления Росгвардии.

При этом взрывотехник признался, что с подобным столкнулся впервые. Его группа сейчас в командировке обеспечивает безопасность приграничных территорий. О том, когда была попытка взорвать вышку, не сообщили.

Напомним, ранее в Брянскую область прилетела «Точка-У». Ракета повредила нефтепровод, который на тот момент не работал — обошлось без серьёзных последствий.

Видео: соцсети Марины Дбар
Бойцов белгородской теробороны учат бороться с беспилотниками
Узнать подробнее
Читайте также:
В Госдуме предложили раздать белгородским силовикам оружие против беспилотниковВ Белгородской области начнут производить аккумуляторы для беспилотников
#Спецоперация#СВО#Брянская область#Беспилотник#Граната#Вышка сотовой связи#Ася Дугнист#Сапёр#Видео
Подпишитесь
ВСУ обстреляли школу под Белгородом
Сегодня, 10:57
Я сам не лечу: Гладков высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения
Сегодня, 10:38
Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонии
Сегодня, 10:00
Гладков о ремонте общежитий: в докладах всё хорошо, а потом - нарушения на 1,5 млрд
Сегодня, 11:15
Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде
Сегодня, 14:12
Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области
Сегодня, 08:09