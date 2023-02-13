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Published Сегодня, 10:57

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ВСУ обстреляли школу под Белгородом

13 февраля 2023, 10:57
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
В школе сильно посекло фасад и выбило окна. Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Гладков сообщил об очередном обстреле посёлка Красное в Шебекинском горокруге со стороны Украины. По данным губернатора, никто не пострадал, но не обошлось без разрушений.

Известно, что повреждения получила школа. Осколками посекло фасад, также в здании выбило окна. Оперативные службы и местные власти продолжают подомовой обход.

Глава региона добавил, что детей в школе нет, поскольку ученики находятся на дистанционном обучении.

Напомним, 11 февраля ВСУ обстреляли Белгородскую область пять раз. Под огонь тогда попали сёла Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, Яковлевский горокруг и Шебекино.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#Школа
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