ВСУ обстреляли школу под Белгородом

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Гладков сообщил об очередном обстреле посёлка Красное в Шебекинском горокруге со стороны Украины. По данным губернатора, никто не пострадал, но не обошлось без разрушений.
Известно, что повреждения получила школа. Осколками посекло фасад, также в здании выбило окна. Оперативные службы и местные власти продолжают подомовой обход.
Глава региона добавил, что детей в школе нет, поскольку ученики находятся на дистанционном обучении.
Напомним, 11 февраля ВСУ обстреляли Белгородскую область пять раз. Под огонь тогда попали сёла Муром и Новая Таволжанка в Шебекинском округе, Яковлевский горокруг и Шебекино.