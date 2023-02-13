Работников белгородского АПК обучат оказанию первой помощи при обстрелах

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Основные риски для аграриев в 2023 году обсудили на совещании с представителями белгородского АПК. Речь, в частности, шла об обстрелах в приграничных районах.
На границе протяжённость земель, пригодных для сельского хозяйства, составляет 350 км. При этом обстановка там непростая. Несмотря на ситуацию, удалось достаточно качественно отработать уборку урожая. Однако риски по-прежнему остаются.
Специалисты университета им. Горина среди главных отмечают недоступность ряда семян, неблагоприятные погодные условия, отток квалифицированных кадров и повреждение инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Есть и угроза личной безопасности аграриев, добавил губернатор. По его словам, необходимо провести инструктаж для всех работников сферы АПК — обучить правильному поведению при обстреле, оказанию первой помощи.
Обозначили на совещании и основные приоритеты работы в 2023 году. Ими станут импортозамещение в сфере семеноводства, генетики, сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, а также цифровизация в АПК.