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Работников белгородского АПК обучат оказанию первой помощи при обстрелах

13 февраля 2023, 13:53
Фото: 1MI

Власти назвали риски для сельского хозяйства в Белгородской области в 2023 году

Среди рисков назвали недоступность ряда семян, неблагоприятные погодные условия, отток квалифицированных кадров и повреждение инженерной инфраструктуры. Отдельно выделили и угрозу личной безопасности аграриев, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Основные риски для аграриев в 2023 году обсудили на совещании с представителями белгородского АПК. Речь, в частности, шла об обстрелах в приграничных районах.

На границе протяжённость земель, пригодных для сельского хозяйства, составляет 350 км. При этом обстановка там непростая. Несмотря на ситуацию, удалось достаточно качественно отработать уборку урожая. Однако риски по-прежнему остаются.

Специалисты университета им. Горина среди главных отмечают недоступность ряда семян, неблагоприятные погодные условия, отток квалифицированных кадров и повреждение инженерной инфраструктуры сельских территорий.

Есть и угроза личной безопасности аграриев, добавил губернатор. По его словам, необходимо провести инструктаж для всех работников сферы АПК — обучить правильному поведению при обстреле, оказанию первой помощи.

Обозначили на совещании и основные приоритеты работы в 2023 году. Ими станут импортозамещение в сфере семеноводства, генетики, сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, а также цифровизация в АПК.

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#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Сельское хозяйство#Экономика#Аграрии#АПК#Первая помощь#Риски
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