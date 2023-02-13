Приюту под Белгородом предписали распустить бездомных собак

Руководство муниципалитета это решение не устроило. Женщине пришло предписание от комитета агропромышленного комплекса и природопользования. В обращении сказано, что количество собак в подсобном хозяйстве слишком большое — они нарушают тишину и иногда выбегают в общественные места, чем угрожают безопасности жителей.