Приюту под Белгородом предписали распустить бездомных собак

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
В приюте для бездомных животных АНО «Ангел» в Шебекино появились дополнительные проблемы, помимо обстрелов. Из-за регулярных атак со стороны ВСУ животных забрали с территории. Временно собак у себя в подсобном хозяйстве пристроила администратор Ирина Харитонова в селе Графовка Шебекинского округа.
Руководство муниципалитета это решение не устроило. Женщине пришло предписание от комитета агропромышленного комплекса и природопользования. В обращении сказано, что количество собак в подсобном хозяйстве слишком большое — они нарушают тишину и иногда выбегают в общественные места, чем угрожают безопасности жителей.
Из-за этого животных в приюте, которые и так остались без крыши над головой, необходимо распустить — «уменьшить численность поголовья собак», но перед этим провести стерилизацию, а также вакцинировать и маркировать.
А куда выпускать? Шебекинский округ сейчас неспокойный, люди покидают свои дома и бросают домашних животных (которым также помогает «Ангел»). Куда выпустить сотню собак, большинство из которых были подобраны в плохом состоянии, вылечены, социализированы и теперь должны пойти на улицы или в поля?
Марина Гаврилова, белгородка
Ранее губернатору Белгородской области уже жаловались на роспуск собак из другого приюта — из «Лучика надежды» в Белгороде. Тогда Вячеслав Гладков эти планы опроверг.