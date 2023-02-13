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Посольство США призвало американцев уехать из РФ из-за рисков арестов и мобилизации

13 февраля 2023, 07:35
Фото: 1MI
В дипмиссии предупредили, что посольство ограничено в возможностях помочь гражданам США покинуть страну, пишут «Новые известия».

Посольство США попросило американцев покинуть территорию РФ в срочном порядке из-за якобы возможной мобилизации и арестов. В дипмиссии подчеркнули, что возможности посольства по помощи гражданам Соединённых Штатов в выезде ограничены.

Американцев предупредили, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, а также отказать им в доступе к консульской помощи. Имеются риски мобилизации или воспрепятствования выезду, считают в дипмиссии.

В связи с этим граждан США призывают не участвовать в политических и социальных протестах, не фотографировать силовиков на подобных акциях. 

Интересно, что в дипмиссии американцев предупредили и о том, что им нужно самостоятельно принимать меры по выезду из России из-за ограничений.

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#Наталья Корявых#Сша#Посольство#Дипмиссия#Политика
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