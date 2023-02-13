Посольство США призвало американцев уехать из РФ из-за рисков арестов и мобилизации

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Посольство США попросило американцев покинуть территорию РФ в срочном порядке из-за якобы возможной мобилизации и арестов. В дипмиссии подчеркнули, что возможности посольства по помощи гражданам Соединённых Штатов в выезде ограничены.
Американцев предупредили, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, а также отказать им в доступе к консульской помощи. Имеются риски мобилизации или воспрепятствования выезду, считают в дипмиссии.
В связи с этим граждан США призывают не участвовать в политических и социальных протестах, не фотографировать силовиков на подобных акциях.
Интересно, что в дипмиссии американцев предупредили и о том, что им нужно самостоятельно принимать меры по выезду из России из-за ограничений.