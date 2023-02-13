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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Под Белгородом ищут хозяев пострадавших от обстрелов дач

13 февраля 2023, 16:43
Фото: 1MI
Обстрел Белгородской области, архивное фото
Глава Шебекинского округа попросил оставить данные, чьё имущество повреждено. Не всех владельцев дач удалось застать на месте во время подомового обхода.

Глава Шебекинского округа в ходе прямого эфира попросил местных жителей, чьи дачи попали под обстрел в минувшие выходные, оставить свои контакты. Дело в том, что во время субботнего обхода после случившегося не всех смогли застать на месте, чтобы обговорить случившееся и убедиться в сохранности имущества.

Мы с вами ещё от субботнего обстрела не отошли. Мы также продолжаем делать подомовой обход по дачному массиву, уточнять данные. У кого пострадали дачи — просьба оставить ваши контакты, мои сотрудники с вами обязательно свяжутся.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Уже во время трансляции обнаружили человека, чья дача пострадала. Местная жительница написала, как в их доме в СНТ «Химик-2» выбило три окна.

Напомним, 11 февраля, в субботу, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский округ из «Градов». Помимо территорий частных домов, досталось и дачным массивам. Для Белгородской области это ново: ранее помогали восстанавливать после обстрелов только жилые дома и машины. Власти сообщили, что помогать будут, но не так, как с жизненно-необходимыми вещами — денег на это не так много.

За сутки ВСУ пять раз обстреляли Белгородскую область
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#Ася Дугнист#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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