Под Белгородом ищут хозяев пострадавших от обстрелов дач

Напомним, 11 февраля, в субботу, ВСУ неоднократно обстреливали Шебекинский округ из «Градов». Помимо территорий частных домов, досталось и дачным массивам. Для Белгородской области это ново: ранее помогали восстанавливать после обстрелов только жилые дома и машины. Власти сообщили, что помогать будут, но не так, как с жизненно-необходимыми вещами — денег на это не так много.