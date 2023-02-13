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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 12:53

Песков прокомментировал вероятность второй волны частичной мобилизации

13 февраля 2023, 12:51
Фото: 1MI
В настоящее время данных о возможности нового призыва нет, пишут «Народные новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг наличие информации о возможности второй волны частичной мобилизации. Никаких данных об этом нет. Песков уже заявлял, что цели частичной мобилизации, которая прошла осенью 2022 года, были достигнуты.

Ранее мы рассуждали, будет ли в Белгородской области вторая волна частичной мобилизации в 2023 году. Ещё в начале февраля Дмитрий Песков объяснял слухи о второй волне происками других стран. Тогда на американском телеканале CNN сообщали о возможности проведения в России второй волны мобилизации с призывом якобы 200 тыс. человек. Позже в России эту информацию опровергли.

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#Ася Дугнист#Дмитрий Песков#Частичная мобилизация#Спецоперация#Мобилизованный#Прогноз#Вторая волна
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