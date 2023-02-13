«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?

Белгородка Юлия под одним из постов губернатора пожаловалась на сбор денег в школе № 4. Судя по её сообщению, в учебном заведении проводят ремонт, который уже подходит к концу. В школе собираются нанимать грузчиков для того, чтобы занести необходимую мебель обратно в кабинеты. Но услуга платная, а обеспечить её предлагают родителям.