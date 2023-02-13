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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?

13 февраля 2023, 09:37
Фото: 1MI

Мэрия проверит жалобы белгородских родителей на оплату грузчиков для школы

По словам женщины, родителей учеников призвали скинуться на то, чтобы вернуть мебель в кабинеты после ремонта. На услуги грузчиков с каждого класса якобы хотят собрать по 4 тыс. рублей. Жалобу женщины обещали проверить.

Белгородка Юлия под одним из постов губернатора пожаловалась на сбор денег в школе № 4. Судя по её сообщению, в учебном заведении проводят ремонт, который уже подходит к концу. В школе собираются нанимать грузчиков для того, чтобы занести необходимую мебель обратно в кабинеты. Но услуга платная, а обеспечить её предлагают родителям.

Женщина поделилась соответствующим объявлением от родительского комитета:

«Завершается ремонт в нашей школе, в конце февраля — начале марта будут завозить и расставлять мебель в классах. Руководство школы объявило, что для этих целей будут нанимать грузчиков. Оплата с каждого класса — 4 000 руб. У нас в классе это выходит по 333 руб. с человека. Эти деньги мы сдаём школе».

Женщину не устроило, что мебель собираются заносить за деньги учеников, а точнее — их родителей.

На жалобу ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в школе проведут проверку. Организовать её должны были уже сегодня, 3 февраля.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Общество#Капремонт школы#Грузчик#Школа#Родители#Оплата#Сбор денег
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