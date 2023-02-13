«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Белгородка Юлия под одним из постов губернатора пожаловалась на сбор денег в школе № 4. Судя по её сообщению, в учебном заведении проводят ремонт, который уже подходит к концу. В школе собираются нанимать грузчиков для того, чтобы занести необходимую мебель обратно в кабинеты. Но услуга платная, а обеспечить её предлагают родителям.
Женщина поделилась соответствующим объявлением от родительского комитета:
«Завершается ремонт в нашей школе, в конце февраля — начале марта будут завозить и расставлять мебель в классах. Руководство школы объявило, что для этих целей будут нанимать грузчиков. Оплата с каждого класса — 4 000 руб. У нас в классе это выходит по 333 руб. с человека. Эти деньги мы сдаём школе».
Женщину не устроило, что мебель собираются заносить за деньги учеников, а точнее — их родителей.
На жалобу ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в школе проведут проверку. Организовать её должны были уже сегодня, 3 февраля.