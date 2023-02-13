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Обстрелы под Белгородом, новые назначения и Ефремов в колонии: темы дня

13 февраля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг — пострадала как минимум школа, выгнанный с планёрки замминистра строительства возглавил белгородский УКС, а Михаил Ефремов передумал выходить из алексеевской исправительной колонии.

Очередной обстрел

Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. В результате атаки пострадала школа — сильно посекло фасад, выбило окна. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, среди мирных жителей пострадавших нет.

Также сообщалось об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Местные жители получили СМС-рассылку с просьбой спуститься в подвалы. Официальных комментариев по ситуации не было.

После 18:00 стало известно об обстреле Новой Таволжанки и Шебекино.

ВСУ обстреляли школу под Белгородом
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Новое назначение

Владимир Губарев возглавил белгородское управление капитального строительства. В конце декабря губернатор выгнал чиновника с планёрки, предварительно назвав его «обманщиком» из-за проблемных объектов, которых оказалось больше, чем ожидалось.

До Губарева у управления был временный руководитель — первый заместитель главы ведомства Дмитрий Новиков. Он заменил Алексея Сошникова, которого Гладков уволил после проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде.

Выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев возглавил белгородский УКС
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Ефремов в колонии

Актёр Михаил Ефремов передумал выходить из колонии и направил прошение в суд с просьбой отменить ходатайство его адвоката о смягчении наказания. Суд рассмотрит его 17 февраля.

Вскоре стало известно, что причиной этому могла послужить якобы плохая характеристика Ефремова со стороны руководства алексеевской ИК-4. Такое предположение выдвинул адвокат Александр Добровинский, подтверждения этой информации нет.

Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонии
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