Обстрелы под Белгородом, новые назначения и Ефремов в колонии: темы дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Очередной обстрел
Под обстрел ВСУ попал посёлок Красное в Шебекинском горокруге. В результате атаки пострадала школа — сильно посекло фасад, выбило окна. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, среди мирных жителей пострадавших нет.
Также сообщалось об обстреле посёлка Прилесье в Краснояружском районе. Местные жители получили СМС-рассылку с просьбой спуститься в подвалы. Официальных комментариев по ситуации не было.
После 18:00 стало известно об обстреле Новой Таволжанки и Шебекино.
Новое назначение
Владимир Губарев возглавил белгородское управление капитального строительства. В конце декабря губернатор выгнал чиновника с планёрки, предварительно назвав его «обманщиком» из-за проблемных объектов, которых оказалось больше, чем ожидалось.
До Губарева у управления был временный руководитель — первый заместитель главы ведомства Дмитрий Новиков. Он заменил Алексея Сошникова, которого Гладков уволил после проверки ремонтируемых объектов образования в Белгороде.
Ефремов в колонии
Актёр Михаил Ефремов передумал выходить из колонии и направил прошение в суд с просьбой отменить ходатайство его адвоката о смягчении наказания. Суд рассмотрит его 17 февраля.
Вскоре стало известно, что причиной этому могла послужить якобы плохая характеристика Ефремова со стороны руководства алексеевской ИК-4. Такое предположение выдвинул адвокат Александр Добровинский, подтверждения этой информации нет.