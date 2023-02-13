Новый обстрел: белгородцев просят спуститься в подвалы

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. На момент написания заметки под обстрелом находился посёлок Прилесье Краснояружского района. Жителям поступили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.
Официальная информация ещё не поступала.
Это не первый обстрел 13 февраля. Ранее со стороны Украины обстреляли посёлок Красное Шебекинского округа. Разрушения получила школа — посекло фасад и выбило окна. Пострадавших нет.