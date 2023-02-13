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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Новый обстрел: белгородцев просят спуститься в подвалы

13 февраля 2023, 12:20
Фото: Bel.ru

Белгородцы получили новые СМС-предупреждения об обстреле

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. СМС-оповещения приходят жителям Прилесья в Краснояружском районе.
Сюжет
Обстрел

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область. На момент написания заметки под обстрелом находился посёлок Прилесье Краснояружского района. Жителям поступили СМС-оповещения от РСЧС с просьбой спуститься в укрытия.

Официальная информация ещё не поступала.

Это не первый обстрел 13 февраля. Ранее со стороны Украины обстреляли посёлок Красное Шебекинского округа. Разрушения получила школа — посекло фасад и выбило окна. Пострадавших нет.

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#Ася Дугнист#Обстрел#Спецоперация#Обстрел ВСУ#Приграничье#Белгородская область#Прилесье#Краснояружский район
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