Несмотря на обстоятельства: Белгородская область вновь вошла в топ по качеству жизни

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Белгородская область вновь оказалась в лидерах в рейтинге по качеству жизни. Регион занял шестое место и обошёл остальных соседей по Центральному Черноземью, набрав 66,76 балла. Отметим, что эту же строчку область занимала и в 2021 году.
Улучшила свою позицию Воронежская область, занявшая по итогам года 11-е место. Ранее регион располагался на 12-й строчке. В топ-20 вошла Липецкая область, находящаяся на 18-м месте. Её результат, напротив, ухудшился на одну строчку.
23-место занимает Курская область, в то время как в 2021 году она находилась на 19-й строчке. В наибольшей степени ухудшился результат Тамбовской области, которая с 37-го места опустилась на 48-е.
При подсчёте специалисты учитывали 67 показателей. Речь об уровне доходов населения, занятости и рынке труда, жилищных условиях, безопасности проживания, демографической ситуации, экологических и климатических условиях, здоровье населения и уровне образования, уровнях экономического развития и развития малого бизнеса, освоенности территории и развитии транспортной инфраструктуры.
В рейтинге по качеству жизни от Агентства стратегических инициатив Белгородская область показала почти такой же результат и заняла 7-е место. Другие регионы Центрального Черноземья в число лидеров не вошли.