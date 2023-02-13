Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Несмотря на обстоятельства: Белгородская область вновь вошла в топ по качеству жизни

13 февраля 2023, 07:03
Фото: 1MI
рейтинг по качеству жизни

Белгородская область стала шестой в рейтинге регионов по качеству жизни

Область занимает шестую строчку и обходит другие регионы Центрального Черноземья, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».
Сюжет
Рейтинг

Белгородская область вновь оказалась в лидерах в рейтинге по качеству жизни. Регион занял шестое место и обошёл остальных соседей по Центральному Черноземью, набрав 66,76 балла. Отметим, что эту же строчку область занимала и в 2021 году.

Улучшила свою позицию Воронежская область, занявшая по итогам года 11-е место. Ранее регион располагался на 12-й строчке. В топ-20 вошла Липецкая область, находящаяся на 18-м месте. Её результат, напротив, ухудшился на одну строчку.

23-место занимает Курская область, в то время как в 2021 году она находилась на 19-й строчке. В наибольшей степени ухудшился результат Тамбовской области, которая с 37-го места опустилась на 48-е.

При подсчёте специалисты учитывали 67 показателей. Речь об уровне доходов населения, занятости и рынке труда, жилищных условиях, безопасности проживания, демографической ситуации, экологических и климатических условиях, здоровье населения и уровне образования, уровнях экономического развития и развития малого бизнеса, освоенности территории и развитии транспортной инфраструктуры.

В рейтинге по качеству жизни от Агентства стратегических инициатив Белгородская область показала почти такой же результат и заняла 7-е место. Другие регионы Центрального Черноземья в число лидеров не вошли.

Белгородская область вошла в топ-10 регионов по качеству жизни в 2022 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородская область попала в топ-30 регионов с недоступной ипотекойБелгородская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов РоссииБелгород не вошёл в топ-30 российских городов по качеству жизни
#Наталья Корявых#Белгородская область#Рейтинг#Общество#Город#Центральное черноземье#Качество жизни
Подпишитесь
Военная полиция поможет следить за безопасностью на дорогах Белгородской области
Сегодня, 08:09
Я сам не лечу: Гладков высказался о жалобах белгородцев на систему здравоохранения
Сегодня, 10:38
Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонии
Сегодня, 10:00
Выгнанный с планёрки замминистра строительства Губарев возглавил белгородский УКС
Сегодня, 08:05
Гладков: Зачем нам позориться, если люди не хотят работать?
Сегодня, 08:31
«От класса — 4000 рублей». С белгородцев собирают деньги на грузчиков для школы?
Сегодня, 09:37