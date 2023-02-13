В «Бригантину Белогорья» открыли набор сотрудников

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Не успел детский оздоровительный лагерь «Бригантина Белогорье» на берегу моря открыться, как туда захотели все — и взрослые, и дети. Последним попасть туда проще: особенно, если они живут в приграничных населённых пунктах или их отцы участвуют в СВО. У взрослых белгородцев попасть в «Бригантину» тоже есть шанс, но отдыхать и развлекаться там всё время, как детям, не получится.
Губернатор Белгородской области во время очередного прямого эфира объявил, что набор персонала в лагерь в Крыму открывается. Чтобы устроиться туда на работу, нужно обратиться к белгородскому министру образования Андрею Милёхину. Вячеслав Гладков сообщил, что он «как раз этим начинает заниматься».
Ранее мы уже писали, что все вожатые и воспитатели в «Бригантину Белогорья» будут набираться из Белгородской области. Лагерь уже готовят к открытию. Первыми туда отправятся дети из приграничных населённых пунктов.