В «Бригантину Белогорья» открыли набор сотрудников

Не успел детский оздоровительный лагерь «Бригантина Белогорье» на берегу моря открыться, как туда захотели все — и взрослые, и дети. Последним попасть туда проще: особенно, если они живут в приграничных населённых пунктах или их отцы участвуют в СВО. У взрослых белгородцев попасть в «Бригантину» тоже есть шанс, но отдыхать и развлекаться там всё время, как детям, не получится.