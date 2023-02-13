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В «Бригантину Белогорья» открыли набор сотрудников

13 февраля 2023, 17:50
Фото: правительство Белгородской области
санаторий "Бригантина" в Евпатории
Если вы хотите устроиться в крымский лагерь, в котором будут отдыхать белгородцы, этот текст для вас. Куда обращаться рассказал Вячеслав Гладков.

Не успел детский оздоровительный лагерь «Бригантина Белогорье» на берегу моря открыться, как туда захотели все — и взрослые, и дети. Последним попасть туда проще: особенно, если они живут в приграничных населённых пунктах или их отцы участвуют в СВО. У взрослых белгородцев попасть в «Бригантину» тоже есть шанс, но отдыхать и развлекаться там всё время, как детям, не получится.

Губернатор Белгородской области во время очередного прямого эфира объявил, что набор персонала в лагерь в Крыму открывается. Чтобы устроиться туда на работу, нужно обратиться к белгородскому министру образования Андрею Милёхину. Вячеслав Гладков сообщил, что он «как раз этим начинает заниматься».

Ранее мы уже писали, что все вожатые и воспитатели в «Бригантину Белогорья» будут набираться из Белгородской области. Лагерь уже готовят к открытию. Первыми туда отправятся дети из приграничных населённых пунктов.

Все вожатые и воспитатели в «Бригантине Белогорья» будут из Белгородской области
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Крым#Вячеслав Гладков#Андрей Милёхин#Бригантина Белогорья#Санаторий#Оздоровительный лагерь#Трудоустройство#Общество#Губернатор
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