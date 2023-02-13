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На СГОКе стартовали конкурсы «Лучший по профессии»

13 февраля 2023, 09:47
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел первый конкурс на звание «Лучший по профессии»: сезон открыли помощники машиниста тягового агрегата. В профсоревновании встретились 42 сотрудника цеха железнодорожного транспорта.

По итогам первого этапа, в котором участники отвечали на вопросы электронного тестирования, в финал вышли девять стойленцев.

Во втором этапе — практическом — финалистам предстояло провести полное опробование автотормозов локомотива. На это участникам отводилось десять минут. Жюри оценивало порядок действий, внимательность и качество осмотра, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Фото: Стойленский ГОК

В результате лучшим помощником машиниста тягового агрегата признан Артем Енчев. Второе место завоевал Ярослав Харьковский, третье место у Сергея Дюкарева. В номинации «Лучший молодой рабочий» победил 24-летний Артём Алексеев.

Победителей профсоревнований наградили дипломами, корпоративными знаками «Лучший по профессии» и денежными премиями в размере 60, 40 и 25 тыс. рублей за первое, второе и третье места соответственно. «Лучший молодой рабочий» также получил денежное поощрение — 25 тыс. рублей.

В этом году среди стойленских железнодорожников определят «Лучших по профессии» машинистов тепловоза и слесарей по ремонту подвижного состава. В 2023 году Стойленский ГОК проведет двенадцать различных конкурсов профессионального мастерства.

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#Артем Черненко#Стойленский ГОК#Сгок#Белгородская область
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