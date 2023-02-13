Курский губернатор Старовойт призвал подчинённых отказаться от отпуска за границей

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Губернатор Курской области негативно высказался о просьбах чиновников брать длительный отпуск, в том числе за границей. Со слов главы региона, недельного отпуска вполне достаточно, а брать его на 2-3 недели — чересчур.
Что касается заграничного отдыха, то в этом вопросе Роман Старовойт реагирует ещё более жёстко. Это вообще недопустимо, подчеркнул губернатор. В администрации области его уже услышали, однако от муниципальных властей подобные заявления всё ещё поступают.
«Давайте как-то более сдержанно к этому относиться. В конце концов, совесть должна быть. Ну какие отпуска сейчас, а тем более за границей?! На мой взгляд, даже разговоров этих не должно быть», — заявил Роман Старовойт.
Напомним, один из курских депутатов лишился поста в областной думе после «привета» из Мексики. Максиму Васильеву пришлось уйти с должности зампредседателя комитета в региональном парламенте.