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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Курский губернатор Старовойт призвал подчинённых отказаться от отпуска за границей

13 февраля 2023, 12:17
Фото: «Курские известия»
Роман Старовойт высказался об отпусках чиновников за пределами РФ. Он назвал отдых за рубежом недопустимым, как и чересчур длительный отпуск, сообщают «Курские известия».

Губернатор Курской области негативно высказался о просьбах чиновников брать длительный отпуск, в том числе за границей. Со слов главы региона, недельного отпуска вполне достаточно, а брать его на 2-3 недели — чересчур.

Что касается заграничного отдыха, то в этом вопросе Роман Старовойт реагирует ещё более жёстко. Это вообще недопустимо, подчеркнул губернатор. В администрации области его уже услышали, однако от муниципальных властей подобные заявления всё ещё поступают.

«Давайте как-то более сдержанно к этому относиться. В конце концов, совесть должна быть. Ну какие отпуска сейчас, а тем более за границей?! На мой взгляд, даже разговоров этих не должно быть», — заявил Роман Старовойт.

Напомним, один из курских депутатов лишился поста в областной думе после «привета» из Мексики. Максиму Васильеву пришлось уйти с должности зампредседателя комитета в региональном парламенте.

Курский депутат после «привета» из Мексики лишился поста в облдуме
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#Наталья Корявых#Курская область#Роман Старовойт#Общество#Депутаты#Чиновники#Отпуск#Заграница#Черноземье
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