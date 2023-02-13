Корпорация МСП сообщила о выдаче кредитов малым и средним компаниям на 15 млрд руб

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:34
Так, в 2023 году более 100 компаний получат кредиты на сумму не менее 15 млрд руб, сообщает ТАСС.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в программу льготного кредитования по итогам 2022 года были внесены изменения. Благодаря им условия участия в ней станут проще. Был сокращен список обязательных документов, необходимых для подтверждения инновационности проекта, сняты ограничения по числу кредитов и упрощены условия расчета темпов роста выручки и установки основного вида деятельности. При этом в корпорации готовы помочь в подготовке необходимого пакета документов для банка.
На данный момент заявку можно подать через цифровую платформу МСП.РФ, откуда она отправляется в МСП Банк. Получить поддержку могут предприятия из 16 приоритетных отраслей.
Поддержкой МСП может заручиться малый и средний бизнес, деятельность которого связана с искусственным интеллектом, интернетом вещей, а также коммуникационными технологиями, технологиями новых материалов и веществ, биотехнологиями, фармацевтикой и новейшими производственными и генетическими технологиями.
Экспертный совет рассматривает все заявки. В него входят не только специалисты Корпорации МСП, но и представители регионов, «Сколково», Фонда содействия инновациям, Агентства стратегических инициатив и многие другие.
МСП Банк совместно с Минэкономразвития в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, реализует льготную программу кредитования высокотехнологичного малого и среднего предприятий.
Как постановило Правительство России, участники должны соблюдать некоторые критерии. Кроме того, что они должны быть из числа 16 определенных отраслей, надо являться субъектом МСП, иметь годовую выручку от 100 миллионов рублей и ее среднегодовой прирост в 12%. Также компании должны иметь право на результаты интеллектуальной деятельности.