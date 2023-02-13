Корпорация МСП сообщила о выдаче кредитов малым и средним компаниям на 15 млрд руб

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, в программу льготного кредитования по итогам 2022 года были внесены изменения. Благодаря им условия участия в ней станут проще. Был сокращен список обязательных документов, необходимых для подтверждения инновационности проекта, сняты ограничения по числу кредитов и упрощены условия расчета темпов роста выручки и установки основного вида деятельности. При этом в корпорации готовы помочь в подготовке необходимого пакета документов для банка.