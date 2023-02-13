Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik заявил, что начало весеннего сезона будет поздним. В марте ожидаются морозы и снег. Синоптик отметил, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не стоит.