Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik заявил, что начало весеннего сезона будет поздним. В марте ожидаются морозы и снег. Синоптик отметил, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не стоит.
Согласно другим прогнозам, в Центральной России в марте февральские морозы сменятся мартовскими, температура воздуха ночью может опуститься до -10 градусов. В апреле возможны сильные ливни и температурные скачки.
По прогнозу «Гисметео», в первую неделю весны в Белгороде ожидается снег. Температура воздуха днём будет варьировать от 0 до +2 градусов.