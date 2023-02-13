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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Какая погода ожидается в Белгородской области весной 2023 года

13 февраля 2023, 14:06
Фото: 1MI
Метеорологическая весна ожидается в последние дни марта. Подробнее — в материале.
Сюжет
Погода

Ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik заявил, что начало весеннего сезона будет поздним. В марте ожидаются морозы и снег. Синоптик отметил, что до конца первой декады апреля рассчитывать на хорошую весну не стоит. 

Согласно другим прогнозам, в Центральной России в марте февральские морозы сменятся мартовскими, температура воздуха ночью может опуститься до -10 градусов. В апреле возможны сильные ливни и температурные скачки.

По прогнозу «Гисметео», в первую неделю весны в Белгороде ожидается снег. Температура воздуха днём будет варьировать от 0 до +2 градусов.

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#Алина Харина#Весна#Снег#Морозы#Общество#Погода#Белгородская область
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