Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде

По правилам одновременно на поле могут заниматься 22 человека. Но в связи с тем, что идёт тренировочный процесс, в день на крытом футбольном манеже занимается порядка 600-700 человек, а с 20:00 до 23:00 тренируется взрослое население. Температура на поле 18 градусов тепла. При этом есть возможность её регулировать.