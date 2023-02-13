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Published Сегодня, 14:12

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Как выглядит крытый футбольный манеж в Белгороде

13 февраля 2023, 14:12
Фото: Bel.ru
В областном центре появился первый крытый футбольный манеж. Ежедневно там тренируется порядка 600-700 человек. Журналисты «Бел.Ру» посетили спортучреждение.

Крытый футбольный манеж в Белгороде находится на ул. Белинского. Общая площадь здания — более 3 тыс. кв. м. На возведение объекта выделили 232 млн рублей. Журналисты «Бел.Ру» посетили объект и узнали, как всё устроено внутри.

На входе в манеж установлена рамка металлодетектора. Здесь же дети могут переобуться или надеть бахилы, чтобы пройти в гардероб. Вдоль коридора оборудовали пять раздевалок на 14-16 мест, каждая из которых отличается цветом на входе, что упрощает навигацию для самых юных спортсменов.

Фото: Bel.ru

Что касается непосредственно поля, его размеры составляют 105 на 65 метров, а высота купола достигает 23 метра. При этом большое поле можно разделить на три меньшей площади с помощью сеток. Там можно играть в мини-футбол по семь-восемь человек в команде.

Фото: Bel.ru

Покрыто поле искусственным газоном. Срок службы которого при качественном обслуживании составляет порядка 9-10 лет.

По правилам одновременно на поле могут заниматься 22 человека. Но в связи с тем, что идёт тренировочный процесс, в день на крытом футбольном манеже занимается порядка 600-700 человек, а с 20:00 до 23:00 тренируется взрослое население. Температура на поле 18 градусов тепла. При этом есть возможность её регулировать.

Фото: Bel.ru

За пределами поля также есть теннисные столы, а на стенах нанесено граффити с футбольной тематикой.

Раньше не было такого места с полноценным крытым футбольным полем. Но он один. В городе детям больше негде играть. В школах спортзалы везде маленькие. Чтобы покрыть потребность, нужно как минимум три таких комплекса построить с четырьмя футбольными полями. Ведь футбол — это самый массовый вид спорта в Белгородской области.
Михаил Носков, руководитель управления по физической культуре и спорту Белгорода
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