Гладков: Зачем нам позориться, если люди не хотят работать?

Также в ходе оперсовещания стало известно, что в школе №4 и в детском саду №23 были грибок и плесень. Но Базаров сообщил, что специализированная организация всё обработала. На 11 февраля плесени не было, но власти поручили подрядчику ежедневно дополнительно обрабатывать эти места.