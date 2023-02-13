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Гладков: Зачем нам позориться, если люди не хотят работать?

13 февраля 2023, 08:31
Фото: 1MI

Гладков высказался о подрядчиках, которые завалили работы по объектам образования

В ходе оперсовещания главе региона Вячеславу Гладкову представили динамику строительных работ на незавершённых объектах отрасли образования. Всего должны были в 2022 году сдать 19 объектов. Работы завершили на 12.

Подробнее об объектах в отрасли образования, которые не успели сдать в 2022 году, сообщил заместитель главы области Владимир Базаров. Так, из-за позднего выноса сети теплоснабжения не успели завершить работы в комбинированном детском саду №1.

По трём объектам (школа №4, детский сад №23 и Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат) были проблемы с подрядчиками. По одному объекту контракт расторгли.

Просьба предпринять все меры в рамках действующего законодательства, чтобы данные подрядчики ни на муниципальные, ни на государственные контракты не выходили. Зачем нам позориться и получать плохое качество, если люди не хотят и не могут работать?
Вячеслав Гладков

По строительству детского сада на 220 мест в мкр. Новые сады в Белгородском районе проблемы были из-за заказчика.

Мы неправильно сроки спланировали и недофинансировали в 2022 году. На сегодняшний день контур закрыт, котельная установлена, сдана Ростехнадзору. В среду, 15 февраля, запускается газ, даётся тепло и начинаются отделочные работы.
Вячеслав Гладков

По детскому саду №85 — полностью укрепляли всю опорную систему в подвале. На сегодняшний день работы завершены. А по строительству школы на 100 мест в мкр. Северный в Старом Осколе — были проблемы со свайным полем. Работы завершат 31 мая.

Также в ходе оперсовещания стало известно, что в школе №4 и в детском саду №23 были грибок и плесень. Но Базаров сообщил, что специализированная организация всё обработала. На 11 февраля плесени не было, но власти поручили подрядчику ежедневно дополнительно обрабатывать эти места.

Нужен контроль со стороны заказчика. Плесень — это катастрофа, если не уделять этому внимания. Она спокойно устраняется, если применяются соответствующие средства.
Вячеслав Гладков

 

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