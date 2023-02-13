Гладков: Зачем нам позориться, если люди не хотят работать?

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Подробнее об объектах в отрасли образования, которые не успели сдать в 2022 году, сообщил заместитель главы области Владимир Базаров. Так, из-за позднего выноса сети теплоснабжения не успели завершить работы в комбинированном детском саду №1.
По трём объектам (школа №4, детский сад №23 и Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат) были проблемы с подрядчиками. По одному объекту контракт расторгли.
Просьба предпринять все меры в рамках действующего законодательства, чтобы данные подрядчики ни на муниципальные, ни на государственные контракты не выходили. Зачем нам позориться и получать плохое качество, если люди не хотят и не могут работать?
Вячеслав Гладков
По строительству детского сада на 220 мест в мкр. Новые сады в Белгородском районе проблемы были из-за заказчика.
Мы неправильно сроки спланировали и недофинансировали в 2022 году. На сегодняшний день контур закрыт, котельная установлена, сдана Ростехнадзору. В среду, 15 февраля, запускается газ, даётся тепло и начинаются отделочные работы.
Вячеслав Гладков
По детскому саду №85 — полностью укрепляли всю опорную систему в подвале. На сегодняшний день работы завершены. А по строительству школы на 100 мест в мкр. Северный в Старом Осколе — были проблемы со свайным полем. Работы завершат 31 мая.
Также в ходе оперсовещания стало известно, что в школе №4 и в детском саду №23 были грибок и плесень. Но Базаров сообщил, что специализированная организация всё обработала. На 11 февраля плесени не было, но власти поручили подрядчику ежедневно дополнительно обрабатывать эти места.
Нужен контроль со стороны заказчика. Плесень — это катастрофа, если не уделять этому внимания. Она спокойно устраняется, если применяются соответствующие средства.
Вячеслав Гладков